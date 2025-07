Simone Fagioli segnalato alla XXV Edizione Premio Nazionale “Gorgone d’Oro” di Gela per il volume Canti d’amore

Un nuovo ed importante successo per la poesia del Prof. Simone Fagioli, lo scorso sabato 19 luglio, alle ore 20.30, presso il suggestivo scenario del Club Vela di Gela, presieduto dal dott. Bruno Oliveri

I suoi “Canti d’amore” sono stati segnalati alla XXV Edizione Premio Nazionale “Gorgone d’Oro” di Gela. La silloge, pubblicata dalla Società Editrice Fiorentina, aveva già ottenuto in questi anni due ulteriori riconoscimenti letterari. Infatti, il libro è stato presentato e premiato alla 72° Edizione del Salotto del Premio Letterario Bancarella nel 2024 a Pontremoli; inoltre, ha ricevuto il Diploma d’Onore con Menzione d’Encomio al Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti giunto alla 8° Edizione presso Palazzo della Cultura del Comune di Cardoso (Stazzema), in provincia di Lucca.

“Sono davvero onorato, afferma Fagioli, di aver ottenuto questo importante riconoscimento da parte di una Giuria super qualificata come è quella del Premio Letterario “Gorgone d’Oro”, che ha, tra gli altri, il patrocinio culturale di WikiPoesia. Qualche anno fa, la stessa Giuria aveva conferito all’altro mio volume “Inconsapevoli emozioni” il terzo posto. Il volume, lo ricordo, è prefato dal Prof. Francesco D’ Episcopo, introdotto dal Maestro Franco Piva e postfato dalla Prof. Maria Carla Spina”.

Il premio, promosso e organizzato dal Centro di Cultura e spiritualità cristiana “Salvatore Zuppardo”, in collaborazione con Betania Odv, Cesvop e le associazioni “Gaudium et Spes” di Butera e “Futuramente”, quest’anno ha conferito alcuni premi speciali: Gorgone d’Oro per il giornalismo, in memoria di don Giulio Scuvera, al dott. Marco Girardo, direttore del quotidiano Avvenire; il premio per il cinema al regista dott. Paolo Licata, per il film “L’amore che ho”, omaggio a Rosa Balistreri; il premio per la Cultura in memoria di Salvatore Zuppardo al Fondo Andrea Camilleri di Roma, alla presenza della dott.ssa Alessandra Mortelliti, nipote dello scrittore Andrea Camilleri: infine, il premio speciale nel ventennale della sua fondazione all’Università degli Studi di Enna Kore alla presenza del Magnifico Rettore Prof. Paolo Scollo e della Pro Rettrice alla Didattica Porf. Ssa Marinella Muscarà.

“Oggi più di ieri, conclude Fagioli, si avverte l’esigenza di riscoprire il valore intrinseco e profondo della parola poetica. La poesia non è solo bellezza, non è solamente un’estetica delle parole, un’arte del linguaggio, ma è, soprattutto, comunicazione, comunicare quel punto di vista che connette l’autore con la parte irrazionale della sua anima. In forza di ciò, riesce ad esprimere particolari punti di vista sul mondo, sull’uomo, sulla società e sulla realtà quotidiana, in un momento storico quale è il post-moderno, nel quale il digitale e l’elettricità stanno sostituendo la carta e le cose reali. Preferirei un mondo senza elettricità ad uno senza intelligenza, spirito critico e umanità”.