Simone Fagioli presenta a Roma il suo nuovo saggio filosofico “Bene, bello, giusto e persona”

La libreria La Stanza della Musica ospita la presentazione ufficiale dal vivo, in prima nazionale assoluta, del nuovo saggio filosofico di Simone Fagioli, “Bene, bello, giusto e persona”, edito da Armando Editore. Il volume propone una via neo-moderna attraverso le opere di Aristotele, Camus, Rawls e Ricoeur, offrendo una riflessione profonda e attuale sui pilastri del pensiero occidentale.

Interventi e ospiti:

Michele Benedetti , moderatore

Prof. Luca Filipponi , Presidente del Menotti Art Festival

Dott.ssa Donatella Cocchini , Presidente del Festival del Cinema di Spello

Intermezzi musicali a cura del Maestro Federico De Antoni, che eseguirà brani di musica moderna e contemporanea







Il libro è stato già presentato in anteprima su Segnalazioni Letterarie dal Prof. Alberto Raffaelli, e sulla piattaforma televisiva Teamstv all’interno del programma Salotto Italiano, condotto dall’editore Dott. Antonio Pepe. La giornalista Dott.ssa Ilaria Solazzo ha dedicato al volume un importante articolo su Terza Pagina Magazine, dal titolo: “Filosofia neo-moderna; una rivoluzione del pensiero tra Bene, bello e persona”. Alcuni estratti dell’opera sono stati letti in occasione del Premio Internazionale Oscar Wilde, a cura del Prof. Luca Filipponi.

L’autore – Simone Fagioli Nato a Spoleto nel 1983, è specializzato con lode in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica presso l’Università degli Studi di Perugia. Docente di ruolo, è membro di prestigiose accademie e autore di saggi pubblicati su riviste scientifiche come Letteratura e Pensiero e Gregorianum. Ha collaborato con Rai Cultura, dove una sua lezione sulla Retorica di Aristotele è stata selezionata per il progetto #scuola2020. È firmatario del “Manifesto Empatico” (2020), insieme a 299 tra i maggiori intellettuali italiani ed europei.

Recentemente è stato nominato Consigliere di Amministrazione della Fondazione “Sorella Natura” e Membro della Giuria del Premio Internazionale di Filosofia “Le figure del pensiero”. Tra i suoi riconoscimenti: Premio SpoletoFestivalArt, Oscar Wilde – Wilde Vip European Award, Premio Ponte Vecchio, Premio Firenze, Premio Salotto del Bancarella, e il prestigioso Leone d’Oro alla carriera a Venezia Città Biennale 2025.

Sue interviste su RAICULTURA FILOSOFIA al seguente link:

https://www.raicultura.it/ricerca.html?q=simone+fagioli







