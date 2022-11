Simone Fagioli Benemerito della Cultura e finalista al Premio letterario internazionale “Massa, città fiabesca di mare e di marmo”

Il Consiglio direttivo dell’Associazione Culturale Versilia Club, con sensi di stima, ha conferito al poeta e filosofo Simone Fagioli il titolo di Benemerito della Cultura, in quanto “Autore illuminato, che frequenta i giardini della buona letteratura”. Inoltre, Simone Fagioli è risultato finalista alla sedicesima edizione del premio letterario internazionale “Massa, città fiabesca di mare e di marmo”. Il premio, promosso dall’Associazione Versilia Club, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Massa Carrara, e dal Comune di Massa ha visto la presenza di oltre ottocento tra scrittori, poeti e artisti provenienti dall’Italia e dall’estero.

“Ringrazio il Versilia Club e le istituzioni promotrici del premio che mi hanno conferito questo titolo per me molto significativo, a completamento di un anno davvero intenso e di grandi soddisfazioni. Inoltre, sono stato inserito come Poeta Finalista nella categoria “Onore e vanto della poesia contemporanea”. Di più, una delle poesie premiate dal titolo “Cantare e morire per Lei” è stata inserita in una mia nuova silloge dal titolo “Canti d’amore”, edito dalla Società Editrice Fiorentina”.