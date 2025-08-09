Simone Fagioli alla 73° Edizione del Premio Bancarella con “Inconsapevoli emozioni”. Premiato al Salotto del Bancarella 2025.

Un nuovo importante riconoscimento per il lavoro del poeta e filosofo spoletino Simone Fagioli, che ormai da più di un decennio vive a Firenze: “Ringrazio la città di Pontremoli nella persona del Sindaco, Avv. Jacopo Ferri, già Consigliere della Regione Toscana e Il Prof. Luca Filipponi, Presidente del Menotti Art Festival e il Magnifico Rettore dell’Università Auge, Prof. Avv. Giuseppe Catapano per questo importante riconoscimento al mio volume “Inconsapevoli emozioni”, edito dalla Società Editrice Fiorentina. L’attestato e le opere d’arte ricevute dal Prof. Filipponi e dall’ Avv. Ferri al Salotto del Bancarella 2024 sono per me motivo di orgoglio e costituiscono un riconoscimento importante al mio lavoro di intellettuale libero”. Ritornando alla silloge poetica prefata dal Prof. Francesco D’episcopo, già docente di Letteratura italiana, Critica Letteraria e Letteratura Comparata all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con una post-fazione della Prof.ssa Maria Carla Spina, ha ricevuto importanti riconoscimenti in questi anni, come il Premio SpoletoFestivalArt per la Letteratura, e il Premio Nazionale di Poesia “Gorgone D’Oro”. Come già notava nel 2004 il critico letterario Roberto Rizzoli, “la poetica di Fagioli rappresenta un punto di riferimento nei confronti di quel “salto generazionale” con cui anche l’arte e la poesia prima o poi si trova a dover fare i conti. In Fagioli, infatti, la necessità di esprimersi attraverso la parola scritta si sovrappone ad una quotidianità spesso ingestibile, e allora colpisce positivamente la sua capacità di controllo delle emozioni in cui unisce la tradizione poetica al vissuto della sua contemporaneità”. Fagioli conclude nel sottolineare che “mala tempora currunt, chi fa cultura oggi, dando spettacolo, dovrebbe comportarsi da persona seria. Ecco, noi tutti dovremmo comportarci con maggiore senso di responsabilità, nella vita, nel lavoro, nella famiglia. Vedo tante cose strane in giro e ciò desta in me preoccupazione: il post-moderno è tramontato e il neo-moderno ci sta dando grandi opportunità, insieme a grandi pericoli”.