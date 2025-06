Silvio Natali con il Menotti Art Festival si presenta nei Salotti romani

Mercoledì alle ore 18 a Palazzo Ferrajoli a Roma , proprio di fronte al Palazzo della Presidenza del Consiglio , l’artista, scrittore, medico marchigiano Silvio Natali presenterà il suo ultimo libro di successo Storia di Una Lepre ( Seri Editore Macerata) promosso direttamente dal presidente del menotti art festival Spoleto Luca Filipponi ( in foto con il libro al caffè letterario del Sansi a Spoleto con lo sfondo dei dipinti dello stesso Natali).

La manifestazione sarà condotta e diretta dalla super presidente della ass. Alba del Terzo Millennio, nonchè regina dei salotti romani kult, Sara Iannone, una vera e propria garanzia nella cultura e nella presentazione dei libri in particolare, tanto che il presidente Luca Filipponi si è affidato alla dottoressa Iannone per promuovere Silvio Natali ( che esporrà anche alcune opere a Palazzo) e per parlare di tutta una serie di progetti culturali romani e spoletini che vedranno protagonista lo stesso Natali, pluripremiato e decorato scrittore e pittore ( espone anche alla biennale di architettura di Venezia a Villa Pannonia fino al 4 luglio). Nella presentazione romana oltre a Natali, Iannone e Filipponi ci saranno Adalberto Maria Merli, attore, doppiatore e scrittore ed Emanuela Mari, attrice e musicista , i quali reciteranno dei passaggi significativi del libro, Barbara Lenti, presentatrice e curatrice farà una presentazione critica-letteraria sul libro di Silvio Natali.

Filipponi-Natali sono molto soddisfatti per questo evento: ” Siamo convinto che questo sarà solo l’inizio di un lungo successo e consenso che avrà questo libro , già selezionato tra i libri top, del premio letterario menotti art festival spoleto del 27 settembre al chiostro di San Nicolò”. La manifestazione ha avuto il patrocinio e la partnership di Auge Università che sarà presente con il rettore prof Giuseppe Catapano ed il presidente della Accademia Auge Prof Cesare Cilvini.

Quindi a Roma ci sarà un solo primo tempo nel quale Natali segnerà almeno due gol, per il secondo tempo vi aspettiamo a Spoleto!