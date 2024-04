Silvio Marcelli festeggia 60 anni di attività sportiva. Domenica grande festa alla pista di atletica

Il 16 aprile 1964 Silvio Marcelli esordisce nella campestre dei primi Giochi Studenteschi. Da allora, dopo esperienze anche nel calcio e nella pallavolo, approda definitivamente e ininterrottamente nell’atletica leggera. Sessanta anni di gare e successi in Italia e all’estero che diventano trionfi dal 1992 quando si iscrive alla Federazione Fidal Master. Da allora infatti Silvio inanella 11 medaglie d’oro, 16 argenti e 21 bronzi nelle discipline che vanno dal Pentathlon all’Eptathlon passando per il salto in lungo e il salto con l’asta. È proprio con quest’ultima disciplina che nei giorni scorsi ha conquistato il gradino più alto del podio ai Campionati italiani indoor master disputati ad Ancona. Tante sono le partecipazioni di Silvio Marcelli all’estero ai campionati europei e mondiali.

Per festeggiare i 60 anni di attività sportiva Silvio da’ appuntamento a tutta la cittadinanza alla pista d’atletica di Piazza d’Armi, domenica 14 aprile 2024 alle ore 16.

“Sarei felice di poter incontrare tanti amici – dichiara Marcelli -. A 60 anni esatti dal mio esordio ho voluto farmi questo regalo. Ma il vero regalo me lo ha fatto lo sport che è grande scuola di vita. Ti insegna che nulla si ottiene senza costanza e sacrificio, ma anche la lealtà nella competizione e la gioia della vittoria propria ed altrui. Invito tutti a trascorrere con me un pomeriggio di festa in quella che considero la mia seconda casa”.