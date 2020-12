Silvio Marcelli ancora protagonista ai campionati master di atletica leggera

L’atleta spoletino sul podio della categoria Master 70

In occasione dei Campionati Italiani di Atletica Master svoltisi ad Arezzo, a dispetto della sua età non certo da ragazzino, il settantunenne spoletino Silvio Marcelli ha conquistato la medaglia d’argento nella sua specialità, il Decathlon. L’atleta spoletino, non nuovo a simili imprese in campo nazionale ed internazionale, è salito sul podio della categoria Master 70 con l’ottimo risulltato di 4373 punti., risultando il nono in assoluto tra tutti i partecipanti, a partire dalla categoria Master 35.

La manifestazione ha concluso una stagione decisamente travagliata a causa del Covid e che si è comunque svolta nel pieno rispetto delle norme di distanziamento.

Sicuramente l’ennesima soddisfazione sportiva e soprattutto umana per questo straordinario atleta, che è un esempio di integrità fisica per tanti colleghi molto più giovani di lui. E, Covid permettendo, Marcelli non ha affatto intenzione di abdicare: ogni giorno continua infatti ad allenarsi nella pista di piazza d’Armi in vista della prossima stagione. I complimenti sono davvero d’obbligo.