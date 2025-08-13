Silvio Craia, l’ultimo dei Futuristi, conquista Spoleto. Mostra personale fino al 31 agosto

La mostra personale del maestro marchigiano Silvio Craia, definito l’ultimo dei futuristi del 20° secolo ( vanta collaborazioni artistiche

con Alberto Burri e Monachesi) sarà in esposizione a Spoleto al caffè letterario del Sansi dal 1 al 31 agosto 2025 con mostra evento a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti in via della Salara Vecchia 21 a Spoleto.

In preparazione la monografia sull’opera del maestro a cura di Luca Filipponi con grafica e comunicazione a cura di Paola Biadetti ( in foto a Spoleto con il maestro Craia), pubblicazione che sarà la prima di un progetto editoriale di approfondimento sull’opera del maestro.

La presentazione della mostra viene effettuata alle ore 12 del 14 agosto al caffè letterario del Sansi con Luca Filipponi ( presidente del menotti art festival Spoleto nel quale anche lo stesso Craia sarà presente 25-28 settembre), Paola Biadetti direttore della comunicazione e dello Spoleto meeting Art, l’artsta umbro Alessandro Grabrielli, l’artista internazionale Nestore Bernardi ( promotore dell’evento le arti si incontrano a Mille a Montereale aq il giorno 30 agosto), il critico e storico dell’arte Sandro Costanzi, lo storico dei territori Pietro Lucchetti, l’artista spoletino pluripremiato Fausto Segoni, il fotografo ed imprenditore Fabrizio Capsoni. Soddisfatto il presidente Luca Filipponi: “questa mostra in agosto è molto importanti in quanto fa relazionare il maestro Silvio Craia con un pubblico molto internazionale che lo sta molto apprezzando ed attenzionando, come lo stesso merita ampiamente per quanto ha fatto e fa per le arti”.