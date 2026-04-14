Sicurezza urbana e stradale: il piano 2026–2028 finanziato con i proventi delle multe

  • Fabio Gasparri
  • Aprile 14, 2026
  • Attualità
  • Letto 65

    • Il Comune di Spoleto ha approvato un piano triennale (2026–2028) per il potenziamento della sicurezza urbana e stradale, finanziato con i proventi delle sanzioni del Codice della Strada. L’obiettivo è aumentare la presenza della Polizia Locale e migliorare il controllo del territorio, anche attraverso incentivi economici legati ai risultati.

    Il programma si articola in tre progetti: controlli serali e notturni nelle aree più frequentate con verifiche su movida, locali e circolazione stradale; presidio davanti alle scuole per garantire sicurezza e viabilità; controlli su suolo pubblico, passi carrabili e illeciti ambientali.

    Le attività prevedono un ampliamento degli orari di servizio. Gli incentivi saranno erogati solo al raggiungimento degli obiettivi, che dovranno essere misurabili e verificati. Il costo complessivo annuo è di 66.150 euro, coperto interamente dai proventi delle multe.

    La Delibera di Giunta comunale relativa al progetto è stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune di Spoleto.

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-04-12 19:21:16
    Vedremo chi sarà scemo e chi più scemo tra il PD che ricandiderà Sisti, inviso anche a molti di quelli.....
    Carlo Nuvoloni 2026-03-28 16:59:20
    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....