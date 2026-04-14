Sicurezza urbana e stradale: il piano 2026–2028 finanziato con i proventi delle multe

Il Comune di Spoleto ha approvato un piano triennale (2026–2028) per il potenziamento della sicurezza urbana e stradale, finanziato con i proventi delle sanzioni del Codice della Strada. L’obiettivo è aumentare la presenza della Polizia Locale e migliorare il controllo del territorio, anche attraverso incentivi economici legati ai risultati.

Il programma si articola in tre progetti: controlli serali e notturni nelle aree più frequentate con verifiche su movida, locali e circolazione stradale; presidio davanti alle scuole per garantire sicurezza e viabilità; controlli su suolo pubblico, passi carrabili e illeciti ambientali.

Le attività prevedono un ampliamento degli orari di servizio. Gli incentivi saranno erogati solo al raggiungimento degli obiettivi, che dovranno essere misurabili e verificati. Il costo complessivo annuo è di 66.150 euro, coperto interamente dai proventi delle multe.

La Delibera di Giunta comunale relativa al progetto è stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune di Spoleto.