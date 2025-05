Sicurezza nei cantieri, imprenditrice edile denunciata per irregolarità

Proseguono i controlli dei Carabinieri di Spoleto sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Negli ultimi giorni, infatti, i militari della locale Stazione, congiuntamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia e al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, hanno effettuato un controllo coordinato nel centro cittadino presso un cantiere edile impegnato in lavori di riparazione su un edificio danneggiato dal sisma del 2016.

Al termine dell’attività ispettiva, la titolare dell’impresa esecutrice dei lavori è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto in quanto ritenuta responsabile della mancata predisposizione di adeguati sistemi d’accesso ai luoghi di lavoro in quota, in violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Nel corso dell’ispezione sono stati identificati due lavoratori, risultati regolarmente assunti. Le autorità competenti hanno contestato all’impresa sanzioni per un totale di circa 700 euro.

L’Arma dei Carabinieri sottolinea l’importanza del rispetto delle misure di sicurezza nei cantieri, soprattutto in contesti delicati come quelli legati alla ricostruzione post-sisma, al fine di garantire l’incolumità di tutti i lavoratori coinvolti.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.

Comunicato stampa del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia