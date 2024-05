Sicurezza in città, le richieste di Alleanza Civica

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Durante l’ultimo Consiglio comunale abbiamo sollecitato all’Amministrazione comunale la messa in funzione del sistema di videosorveglianza dell’area di piazza del Mercato, area che ultimamente è diventata teatro di risse e aggressioni.

Abbiamo chiesto che il sistema di telecamere interessi anche le vie limitrofi, come ad esempio via Visiale o piazza della Genga.

Il problema della sicurezza in città sta diventando sempre più pressante.

A tal proposito, ci giunge la notizia che nelle settimane scorse, anche in diversi punti della periferia, si sono verificati episodi di violenze e danneggiamenti senza precedenti nella storia della città.

Senza volere intralciare o sostituirci alle Autorità competenti, già da domattina chiederemo al Presidente del Consiglio di dedicare una seduta della Conferenza dei Capogruppo alla sicurezza in città, per capire insieme alle altre forze politiche quali azioni si possono mettere in campo per arginare tale problematica.

Al sindaco chiediamo di incrementare immediatamente i fondi di bilancio necessari affinché la Polizia locale venga impegnato nei controlli del comprensorio a supporto delle forze dell’ordine cui va la nostra gratitudine per la sempre costante presenza anche se con le note problematiche legate a carenze di organici.

Alessandra Dottarelli

Gianmarco Profili