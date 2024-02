Sicurezza del muro di Piazza Duomo, Sergio Grifoni presenta un’interpellanza

Il comunicato stampa

Nell’estate del 2017, un forte smottamento di terreno, provocò il crollo e lo scivolamento della parete est di piazza Duomo, adiacente al palazzo Bufalini. A seguito di sopralluoghi e sondaggi effettuati, furono avanzate varie ipotesi circa le cause del fenomeno. Si parlò di effetti provocati dal sisma del 2016; della eccessiva friabilità del terreno; di irregolari infiltrazioni di acqua, con successiva stagnazione e conseguente impossibilità di deflusso. Sta di fatto che lo smottamento fu arginato in via provvisoria, riparando cioè il danno in superficie, rinviando ad interventi successivi le esaustive opere di messa in sicurezza definitiva, indispensabili per evitare la ripetizione del fenomeno che, visto anche ciò che sta accadendo in queste settimane di frequente attività sismica, potrebbe costituire motivo di preoccupazione.

Non è mia intenzione creare allarmismi ma, visti i precedenti, la precauzione in questi frangenti è quanto meno opportuna. Oltretutto parliamo di una zona particolarmente frequentata e strategica dal punto di vista turistico. Per tale ragione ho presentato una apposita interpellanza al Sindaco, al fine di conoscere se sono state in maniera rigorosa riscontrate le vere cause del fenomeno e se, di contro, esiste un progetto di messa in sicurezza definitiva della parete, nonché gli eventuali tempi di attuazione dello stesso. Mi auguro di poter discutere l’interpellanza nel più breve tempo possibile, visto anche l’urgenza che, a mio avviso, riveste l’argomento.

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Sergio Grifoni