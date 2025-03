Sicurezza a Spoleto, l’allarme di FdI: “È emergenza”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Non possiamo far finta di nulla e rimanere silenti di fronte ai continui accadimenti che da tempo coinvolgono la nostra città. Spoleto non è più la città in cui non succede nulla. Mai avremmo pensato di assistere ad accoltellamenti con conseguente morte che hanno portato la nostra città alla ribalta delle cronache nazionali, mai avremmo pensato a risse, aggressioni e pestaggi ai danni di giovanissimi, a furti nella notte con devastazione della vetrina di una delle principali attività commerciali del centro, oltre ai continui furti nelle frazioni anche durante nelle ore diurne così come avvenuto nei giorni scorsi nella frazione di Camporoppolo. E’ necessario intervenire quanto prima con misure efficaci nell’ottica di prevenzione e vivibilità urbana ripristinando la condizione di sicurezza percepita dalla gente. E’ evidente che occorrono ulteriori ed immediati interventi che vanno anche oltre il sistema di video sorveglianza in quanto non solo il centro della città è coinvolto da tale accadimenti. Per questo motivo presenteremo apposito atto ispettivo nella massima assise cittadina al fine di porre all’attenzione dell’amministrazione comunale tale situazione, a nostro avviso fuori controllo, e conoscere le misure che urgentemente si intendono preventivamente adottare per ripristinare la vivibilità in sicurezza della città.

Coordinamento comunale FDI