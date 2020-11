Nuovo comunicato stampa dei dieci consiglieri comunali sulla vicenda ospedale

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Siamo fieri del nostro percorso, soddisfatti per aver utilizzato i canali istituzionali, e per aver dialogato in modo costruttivo con la Regione. Oggi la governatrice Tesei ha approvato un atto che impegna la regione a ripristinare, una volta finita l’emergenza, all’ospedale San Matteo degli Infermi, gli stessi servizi e reparti, che lo stesso aveva prima del covid.

Ovviamente ringraziamo tutti coloro che si sono attivati come noi e continueranno a farlo in difesa dell’ospedale.

Ad emergenza terminata, non solo faremo attenzione per assicurarci che tutto ciò avvenga, ma ci impegneremo nel frattempo affinchè alcuni reparti diventino in futuro un’ eccellenza per il nostro territorio e non solo.

I consiglieri

Settimi Roberto, Ilaria Frascarelli, Gianmarco Profili, Paola Santirosi, Antonio Di Cintio, Cesare Loretoni, Riccardo Fedeli, Stefano Proietti, Stefano Polinori, Marina Morelli