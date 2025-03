Si stacca un piccolo frammento del parapetto della loggia centrale del Duomo

L’Archidiocesi di Spoleto-Norcia, tramite la propria pagina Facebook ufficiale, ha comunicato che questo pomeriggio, intorno le 18.30, si è staccato, probabilmente a causa delle piogge di questi giorni, un piccolo frammento del parapetto della loggia sovrastante il portico della Cattedrale di Santa Maria Assunta in Spoleto. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i Carabinieri, il direttore dell’ufficio tecnico della Curia Arcivescovile, geom. Simone Desantis, e i tecnici del Comune di Spoleto. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza con delle transenne, non risultano danni a persone e/o cose e l’accesso alla Cattedrale è regolarmente garantito ai fedeli e ai turisti. L’Archidiocesi, in accordo con gli Enti preposti, provvederà quanto prima al pronto intervento per la riparazione del danno e alla verifica dell’intero parapetto della loggia del Duomo.

Fonte e foto: pagina Facebook Archidiocesi di Spoleto-Norcia