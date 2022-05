Si spazientisce per la lunga attesa, 23enne in escandescenza al Pronto soccorso

La Polizia riporta la calma

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto – si legge in una nota stampa della Questura – sono intervenuti presso l’Ospedale San Matteo, a seguito di una chiamata pervenuta presso la Sala Operativa della Questura, che segnalava la presenza di una persona molesta al Pronto Soccorso.

Gli operatori dell’Ufficio Controllo del Territorio, giunti immediatamente sul posto, hanno individuato e identificato il soggetto, un cittadino italiano classe 1998.

Presi contatti con l’infermiere, – prosegue la nota – gli agenti hanno appreso che il giovane era andato più volte in escandescenza arrivando persino ad insultare il personale sanitario.

Alla vista dei poliziotti, il 23enne si è subito ricomposto. Sentito dagli agenti, il ragazzo ha spiegato di essere in attesa del proprio turno nel triage del Pronto Soccorso e spazientito per via della lunga fila, era andato in escandescenza prendendosela con il personale sanitario.

Dopo averlo identificato e tranquillizzato, – conclude la nota – gli operatori lo hanno invitato a tenere un comportamento più consono al luogo e lo hanno riaffidato al personale sanitario per le cure mediche del caso.