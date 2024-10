Il Teatro Nuovo “G. Carlo Menotti” di Spoleto è pronto ad accogliere una nuova e frizzante commedia che promette di far ridere e riflettere il pubblico: “Si Salvia Chi Può”. Scritta e diretta da Graziano Petrini, si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione, scelto, anche quest’anno, come spettacolo di chiusura del Festival dei Dolci d’Italia.

“Senza dubbio, uno dei testi più comici che abbia mai scritto”, sostiene Petrini, “Dissacrante, politicamente scorretto; impreziosito dalle splendide canzoni di David Titta. Una commedia che strizza l’occhio al musical, genere a cui sono molto legato”.

Ancora una volta, Modern Music School e Compagnia Teatrale “Sipario”, insieme, per fare le cose in “grande”. A cominciare dalla scenografia, realizzata dagli studenti della sezione “scenografia” del Liceo artistico di Spoleto, che ricrea, fedelmente, l’atmosfera di una erboristeria monastica, con tanto di Chiostro e porticato sul fondo. Il pubblico sarà trasportato in un mondo di profumi e colori, sin dal suo ingresso a teatro, grazie al percorso aromatico e botanico allestito dalla Flower Designer Romina Virgili della Sartoria Floreale di Spoleto. E poi i 20 attori della scuola di teatro, uniti al coro della scuola di canto, che daranno vita a due ore di puro godimento. A completare il quadro, accessori di pregio: pianoforte, violoncello, oggetti devozionali di ogni tipo e 4 metri di bancone dietro e davanti al quale accadrà “di tutto”. Suore, frati, volontari, forze dell’ordine, clienti e “Si Salvia chi può!”.

Noto per la sua capacità di mescolare comicità e riflessione, Graziano Petrini dirige questa commedia con un tocco leggero, ma incisivo e dinamico, tipico di ogni sua regia. “Vogliamo non solo far ridere”, commenta, “ma anche fare, a modo nostro, divulgazione scientifica: vi faremo scoprire una “pianta spontanea”, sconosciuta ai più, ma molto “usata” in tutto il mondo…che non può crescere ovunque, men che meno in un “orto monastico”.

I biglietti saranno disponibili presso il circuito Ticketitalia a partire dal 21/10/2024, sia online che nei punti fisici abilitati, mentre, dal 01/11/2024, potranno essere acquistati anche presso la biglietteria del teatro.

Non perdete l’occasione di assistere a questa divertente e toccante commedia che vi farà uscire dal teatro con il sorriso sulle labbra, un motivetto in testa e, forse, con una nuova piantina di salvia!