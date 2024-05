Si rinnova l’appuntamento con il Raduno annuale dell’Associazione ex Convittori e ex Convittrici di Spoleto e Pescara

Sabato 25 e Domenica 26 Maggio 2024 si svolgerà il 63° Raduno annuale dell’Associazione ex Convittori e ex Convittrici di Spoleto e Pescara.

L’appuntamento si ripete con cadenza annuale e riaccende una sorta di magia in quei giovani che hanno passato i migliori anni della propria giovinezza sui banchi delle scuole di Spoleto e che proprio per questo hanno nei propri cuori la Città del Festival che li ha visti stringere anche amicizie ancora in essere a ricordo dei bei tempi che furono.

Nella giornata di sabato 25 maggio dopo la visita al Museo Diocesano e alla Cattedrale di Spoleto ci sarà una cena conviviale in un noto ristorante spoletino.

Domenica 26 il programma prevede: la S. Messa (ore 10.00 Chiesa di S. Filippo), l’apposizione di una corona d’alloro alle lapidi che ricordano gli ex convittori caduti nelle due guerre mondiali e la consegna del volume XVII mancante al Corpus Nummorum Italicorum (primo tentativo di un catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da italiani in altri Paesi) di proprietà del Convitto INPS di Piazza Campello.

Grazie anche al contributo riconosciuto all’Associazione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, saranno premiati inoltre i ragazzi e le ragazze che nell’anno scolastico 2022/23 hanno ottenuto le migliori votazioni: Carrano Sonia, Carlaccini Giada, Ceccariglia Emanuele, Filloramo Emanuele, Frangiosa Luca, De Luca Flavio, D’arienzo Francesco, Panella Michele, Santarelli Tommaso, Catini Emma, Musco Sofia, Esposito Giorgia Maria.