Si nascondeva a Montelirossi in un giaciglio che utilizzava come base per lo spaccio. 32enne arrestato dalla Polizia di Stato

Il personale della Polizia di Stato di Spoleto, nell’ambito di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto – in un’area boschiva in località Montelirossi – un cittadino marocchino, classe 1993 – poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo cocaina, hashish e 310 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nello specifico, a seguito di una segnalazione che indicava un sospetto via vai di persone lungo la strada comunale Collerisana–Montelirossi, il personale del Commissariato di P.S. di Spoleto ha avviato una mirata operazione antidroga che ha confermato l’attività illecita.

Infatti, dopo aver constatato uno scambio sospetto tra il conducente di un veicolo e un uomo – arrivato dall’area boschiva -, i poliziotti hanno fermato il conducente dell’auto che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un involucro termosaldato contenente della sostanza, poi risultata essere stupefacente tipo cocaina.

Gli operatori si sono poi addentrati nella vegetazione dove, all’esito di un accurato sopralluogo, hanno rinvenuto una tenda di fortuna al cui interno è stato sorpreso – intento a dormire – un uomo.

Sottoposto a perquisizione, il 32enne marocchino è stato trovato in possesso di un’ingente quantità di sostanza che, all’esito degli accertamenti tecnici del personale del Posto di Fotosegnalamento della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo cocaina, per un peso di 95 gr., hashish, per un peso di 65 gr., oltre a 310 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, 1 coltello, 1 taglierino, 2 bilancini di precisione e due telefoni cellulari, materiale sottoposto a sequestro.

Comunicato stampa della Questura