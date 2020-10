Si fa presto a dire “Mascherina”

di Mariolina Savino

Una storia di giovani “Genius Loci” folignati.

Due ragazzi: mestiere tatuatori, poi il Covid, chiusura, mascherine…..

Le mascherine, un elemento, un accessorio, per meglio dire, che oltre a proteggere, completa con un tocco di classe, l’abbigliamento.

Ecco come Bocci e Mancinelli si sono sfidati in singolar tenzone alla mascherina più trendy che c’è….

Due prototipi diversi ma uniti dal disegno delle mani esperte del tatuatore, che sa di poter incontrare giovani senza mascherina, questo lo spunto principale, ……che mascherina mi metto???

E così è partita la ricerca dei materiali, la stampa, i colori, il TNT interno, la confezione finale.

La prima mascherina l’ha indossata il sindaco della città Avv. Stefano Zucccarini che ha augurato ai giovani imprenditori un grande successo.

Ovviamente i ragazzi sono indipendenti e con tanta voglia di spendersi per questo progetto.

Non disdegnano il possibile intervento di qualche stilista “pazzo”, che si associ e possa lavorare su questa originale linea modaiola, che protegge stile e salute con mascherine numerate e di uso immediato.

Andrea Bocci in Instagram @andreaboccitattoo

Alessio Mancinelli in Instagram @alessiomancinellitattoo