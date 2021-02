Si è spento l’Ing. Giovanni Cao

Era stato amministratore unico dell’A.Se. Il sindaco de Augustinis: “La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, un vuoto fatto di generosità, di trasparenza e anche di amore per questa città“

(DMN) Spoleto – nelle prime ore di questo pomeriggio, presso l’Hospice “La Torre sul colle”, dove era ricoverato da tempo, si é spento l’ingegner Giovanni Cao.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Umberto de Augustinis nel corso del consiglio comunale odierno. Dopo aver osservato un minuto di raccoglimento, i singoli consiglieri, hanno voluto ricordare le qualità umane e professionali dell’ingegnere.

Giovanni Cao era stato nominato amministratore unico dell’A.Se. dal sindaco de Augustinis nell’agosto 2018, incarico che aveva dovuto lasciare a causa delle proprie condizioni di salute, nel giugno scorso.

“Ho veramente il cuore addoloratissimo in questo momento perché ho appena saputo che l’ingegnere Cao, che ha diretto in maniera splendida l’A.Se. Per due anni, si è spento all’ospedale di SSpoleto – ha detto il sindaco nel corso del Consiglio comunale – Sapevamo che stava male da molto tempo, ma la sua scomparsa lascia un vuoto enorme, un vuoto fatto di generosità, di trasparenza e anche di amore per questa città.

Non potremo dimenticare in nessun modo ciò che ha fatto, perché ha preso in mano situazioni complicatissime e ha saputo, con coraggio e abnegazione, senza nessun interesse personale, perché ricordo che lavorava gratuitamente, occuparsi di una realtà difficile facendo più di quello che ci si aspettava da lui.

A nome di tutti coloro che lo hanno conosciuto e hanno potuto vedere come lavorava penso di poter esprimere il cordoglio più profondo”.

Cordoglio anche da parte del Presidente del Consiglio comunale Sandro Cretoni: ”È stato un uomo di grande umanità e professionalità, che ha messo a disposizione della città le sue competenze, lavorando con impegno e serietà. A nome dell’intero Consiglio comunale esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia”.

Due Mondi News esprime le più sincere condoglianze alla moglie Milena, ai figli Alessio – stimato collega e amico di vecchia data – Valerio, Valentina, Sebastian e a tutti i membri della numerosa famiglia Cao.