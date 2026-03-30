Si è spento il M° Michelangelo Zurletti

Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto ricorda Michelangelo Zurletti, venuto a mancare la scorsa notte all’età di 89 anni.

Figura centrale nella storia recente dello Sperimentale, Michelangelo Zurletti ha guidato l’Istituzione per quarant’anni contribuendo in modo decisivo alla sua identità artistica, alla crescita dei giovani cantanti e al rinnovamento del repertorio.

Così Enrico Girardi, direttore artistico dello Sperimentale: «Oggi è un giorno triste per il Teatro Lirico Sperimentale che perde una sua storica figura di riferimento, che ne ha segnato l’identità per oltre 40 anni. Michelangelo è stato un uomo retto, colto, elegante e appassionato. E con le sue idee ha dato forma alla nostra istituzione. Personalmente perdo anche un collega e un amico, con cui ho avuto l’onore per lungo tempo di condividere idee, iniziative, progetti».

Le esequie si terranno martedì 31 marzo alle ore 15.00 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Bonate Sopra (BG).

Alla famiglia le più sincere condoglianze da tutto il Teatro Lirico Sperimentale.

I messaggi del sindaco Andrea Sisti, del presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti e del vicesindaco Danilo Chiodetti

Sindaco di Spoleto, Andrea Sisti

“La scomparsa di Michelangelo Zurletti rappresenta una perdita profonda per la città di Spoleto e per il mondo della cultura musicale. Per oltre quarant’anni ha legato il suo nome al Teatro Lirico Sperimentale.

è stato un punto di riferimento autorevole, capace di coniugare visione, competenza e passione, lasciando un’impronta indelebile nella vita culturale della nostra comunità. Spoleto gli deve molto, non solo per quanto ha costruito sul piano artistico, ma anche per l’esempio umano che ha saputo offrire.

A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

Presidente del Consiglio Comunale, Marco Trippetti

“Con profonda commozione apprendiamo della scomparsa di Michelangelo Zurletti, figura che ha segnato in modo straordinario la storia del Teatro Lirico Sperimentale e, più in generale, della cultura musicale italiana.

Il suo lungo impegno, svolto con dedizione, rigore e sensibilità, ha contribuito a dare solidità e identità a una delle istituzioni più importanti della nostra città, rendendola un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale.

Alla sua famiglia, agli amici e a tutta la comunità dello Sperimentale va il nostro pensiero più sincero in questo momento di dolore, nel ricordo riconoscente di una personalità che ha saputo lasciare un’eredità culturale e umana di grande valore”.

Vicesindaco di Spoleto, Danilo Chiodetti

“La notizia della scomparsa di Michelangelo Zurletti ci colpisce profondamente. Con il suo lungo lavoro al Teatro Lirico Sperimentale ha accompagnato la crescita di una delle realtà culturali più significative della nostra città, contribuendo a mantenerla viva, dinamica e capace di guardare al futuro.

Il suo impegno a favore dei giovani talenti e della diffusione della cultura musicale resterà un patrimonio prezioso per Spoleto e per tutto il mondo della lirica. Alla famiglia e alla comunità del Teatro Lirico Sperimentale rivolgo, anche a nome personale, le più sentite condoglianze”.