Si è spenta la mamma del Consigliere comunale Paolo Piccioni

Il messaggio del sindaco e del presidente del Consiglio comunale

“Esprimiamo le più sentite condoglianze al consigliere comunale Paolo Piccioni per la perdita della mamma Anna”.

Così il sindaco Andrea Sisti ed il presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti hanno voluto manifestare il cordoglio e la vicinanza al consigliere Paolo Piccioni e al papà Carlo.

“Il nostro pensiero va oggi anche a Carlo, per lunghi anni impegnato nei banchi del massimo consesso cittadino in un lavoro di rappresentanza portato avanti sempre con disciplina e onore. A lui e al consigliere Piccioni esprimiamo, in questo triste giorno, la vicinanza della Giunta e del Consiglio comunale”.

La redazione di Due Mondi News si unisce al cordoglio ed esprime al consigliere Piccioni le più sentite condoglianze