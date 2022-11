Si aprono le selezioni per pianisti al Teatro Lirico Sperimentale

Le prove di selezione si svolgeranno nei giorni venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023, presso la Sala Monterosso di Villa Redenta

Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” ha organizzato una sessione di Selezioni per Pianisti Maestri Collaboratori il prossimo venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023, presso la Sala Monterosso di Villa Redenta di Spoleto.

E solo pochi giorni dopo, ovvero dall’1 al 4 marzo 2023, prenderà il via il celeberrimo Concorso di canto Comunità Europea dello Sperimentale (seguito a ruota dalle Libere Audizioni), che quest’anno vede il gran ritorno in Giuria del soprano Katia Ricciarelli, di nuovo graditissima ospite della sua Spoleto e dello Sperimentale.

Tantissime e di notevole livello quindi le possibilità di lavoro offerte dallo Sperimentale ai giovani talentuosi dello spettacolo per il prossimo 2023.

SELEZIONI PIANISTI

Verranno selezionati N.2 pianisti tra i candidati, ed entrambi dovranno saper ricoprire i ruoli di: Maestro preparatore dei cantanti lirici che saranno impegnati nel Corso di Avviamento al Debutto e correlata Stagione Lirica 2023, Maestro collaboratore di sala, di palcoscenico, alle luci, ai soprattitoli, Maestro suggeritore, eventuale esecutore, strumentista e accompagnatore dei cantanti per concerti durante la Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria 2023.

Inoltre, oltre al diploma in Pianoforte rilasciato da Conservatorio di Stato o Istituto Musicale Pareggiato o comunque all’essere in grado di suonare e accompagnare in maniera professionale, è richiesta un’approfondita conoscenza del repertorio operistico con particolare riferimento a quello italiano.

Saranno ascoltati dalla Direzione Artistica del Lirico Sperimentale, affronteranno diversi passi del repertorio classico e i pianisti selezionati potranno essere impegnati a Spoleto e nei teatri dell’Umbria per tutto il Corso di Avviamento al Debutto e per le produzioni della Stagione 2023. Infatti, resteranno a Spoleto fino a fine settembre e lavoreranno a stretto contatto con gli Artisti dello Sperimentale.

Le candidature potranno pervenire agli Uffici dello Sperimentale fino alle ore 12.00 del 15 febbraio 2023.

Il bando è consultabile al seguente link: https://www.tls-belli.it/avvisi/