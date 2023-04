Si aprono le iscrizioni per la Corsa dei Vaporetti 2023

Si svolgerà i giorni 16-17-18 giugno nel classico tracciato

Mentre ferve la preparazione dei mezzi e fervono gli allenamenti si sono aperte le iscrizioni. Confermata la categoria under 18, che corre con i vaporetti messi a disposizione dagli organizzatori.

Come gli altri anni sarà possibile iscriversi presso la sede AVIS di Via Fratelli Cervi 19; si raccomanda di presentarsi con tutto il materiale compilato per evitare spiacevoli dinieghi. I moduli e le istruzioni per la compilazione sono a disposizione all’indirizzo http://www.vaporetti.spoleto.info, indirizzo raggiungibile anche dal nostro sito informativo https://www.vaporettispoleto.it

Il regolamento è stato integrato con l’Addendum dello scorso anno e sono state inserite delle nuove norme soprattutto per la gestione dei reclami e delle scorrettezze. È stata altresì inserita una norma valida dal 2024 per il calcolo del peso minimo del vaporetto.

Ricordiamo che la presentazione dell’evento avverrà il giorno 1 Giugno alle ore 21 a Piazza Duomo mentre la corsa si svolgerà i giorni 16-17-18 giugno nel classico tracciato e la cena finale sabato 24 giugno.

Cogliamo l’occasione per comunicare che, fatta ovviamente esclusione per gli equipaggi, le persone autorizzate a richiedere un contributo per la corsa devono essere dotate di autorizzazione formale nominativa su carta intestata dell’Associazione Vaporetti, ciò per evitare che qualcuno possa approfittare dell’occasione per richiedere contributi non autorizzati.