Si alza il sipario su Spoleto63, gli spettacoli anche in diretta streaming

Ecco dove seguire gli eventi del Festival dei due Mondi

(DMN) Spoleto – questa sera, alle ore 20.30, in Piazza Duomo, L’Orfeo di Claudio Monteverdi, per la regia di Pier Luigi Pizzi, inaugurerà la 63sima edizione del Festival dei due Mondi. Per questa edizione, tutti gli spettacoli, esclusi Maria Callas e La Sirena, saranno ripresi e trasmessi in diretta streaming.

Ecco il programma degli spettacoli e le piattaforme dove seguire Spoleto63 in diretta streaming:

Giovedì 20 agosto

ore 20.30

FESTIVALDISPOLETO.COM

REPUBBLICA.IT

ITALIAFESTIVAL.TV

CLAUDIO MONTEVERDI

PIER LUIGI PIZZI

L’ORFEO

ACCADEMIA BIZANTINA

DIRETTORE OTTAVIO DANTONE

Venerdì 21 agosto

ore 20.30

FESTIVALDISPOLETO.COM

REPUBBLICA.IT

EMMA DANTE

I MESSAGGERI

SPETTACOLO-CONCERTO

DA EURIPIDE E SOFOCLE

CANTI E MUSICA DEI FRATELLI MANCUSO

Sabato 22 agosto

ore 20.30

FESTIVALDISPOLETO.COM

REPUBBLICA.IT

SILVIA COLASANTI

ISABELLA FERRARI

ARIANNA, FEDRA, DIDONE

OVIDIO – EPISTULAE HEROIDUM

3 MONODRAMMI PER ATTRICE,

CORO FEMMINILE E ORCHESTRA

ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA

DIRETTORE ROBERTO ABBADO

Domenica 23 agosto

ore 20.30

FESTIVALDISPOLETO.COM

REPUBBLICA.IT

BEATRICE RANA

PIANOFORTE

MUSICHE DI FRYDERYK CHOPIN,

ISAAC ALBÉNIZ, MAURICE RAVEL

Venerdì 28 agosto

ore 20.30

FESTIVALDISPOLETO.COM

REPUBBLICA.IT

ITALIAFESTIVAL.TV

LUDWIG VAN BEETHOVEN

ROBERTO CAPUCCI

LE CREATURE DI PROMETEO

LE CREATURE DI CAPUCCI

CONCERTO IN FORMA SCENICA

ORCHESTRA DEL TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

DIRETTORE ANDREA BATTISTONI

Domenica 30 agosto

ore 20.30

FESTIVALDISPOLETO.COM

RICCARDOMUTIMUSIC.COM

RICCARDO MUTI

CONCERTO FINALE

ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI

SOPRANO ROSA FEOLA