Si allontana dalla struttura riabilitativa e minaccia di gettarsi dal ponte

Giovane soccorso da Polizia e 118

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto, a seguito di richiesta di aiuto al Numero Unico di Emergenza Europeo, hanno soccorso un giovane 22enne che, dopo essersi allontanato da una struttura riabilitativa della città, si era diretto verso il Ponte delle Torri, lasciando presagire la volontà di compiere un gesto estremo.

L’operatore della Sala Operativa, dopo aver immediatamente allertato gli agenti della volante, ha contattato gli operatori del 118 che, unitamente ai poliziotti, sono intervenuti sul posto.

Giunti in prossimità di Piazza Campello, gli operatori hanno notato un uomo che, in forte stato di agitazione, teneva per mano un giovane ragazzo, richiamando con dei gesti l’attenzione della volante.

Avvicinato dai poliziotti, l’uomo – un dipendente della struttura – ha raccontato di aver notato l’atteggiamento turbato del 22enne che, senza una valida motivazione, si era allontanato dalla struttura. Preoccupato, aveva deciso di seguirlo fino a quando il giovane, giunto in prossimità della recinzione in legno del Ponte delle Torri, posta per impedire l’accesso al ponte in occasione di alcuni lavori di ristrutturazione, aveva oltrepassato la barriera. È stato in quel momento che l’educatore aveva chiesto aiuto alla Polizia, tentando di interloquire con il ragazzo e di convincerlo a ritornare indietro.

Dopo aver tranquillizzato il giovane e il richiedente – visibilmente scossi – gli agenti hanno affidato il 22enne alle cure dei sanitari che l’hanno accompagnato presso il l’ospedale di Foligno per gli accertamenti e le cure del caso.

Scampato il pericolo, l’educatore ha ringraziato gli agenti e il personale del 118 per la professionalità e l’aiuto.