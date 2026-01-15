Si accorda per la vendita di un’auto ma poi si accorge di essere stata truffata, la Polizia di Stato denuncia un 54enne

Il personale della Polizia di Stato, a seguito di denuncia sporta dalla persona offesa, ha denunciato un 54enne per il reato di truffa.

Nello specifico, qualche settimana fa, si è presentata presso il Commissariato di P.S. di Spoleto una donna che ha raccontato di essere stata vittima di un articolato raggiro avvenuto nell’ambito della compravendita online di un’autovettura.

I fatti risalgono alla fine di ottobre 2025, quando il figlio della denunciante, dopo aver individuato su una piattaforma di annunci online un’automobile in vendita a un prezzo particolarmente vantaggioso, ha contattato il presunto venditore, accordandosi su una modalità di pagamento che prevedeva bonifici istantanei e la permuta di un veicolo.

Nei giorni successivi, la vittima è stata indotta a effettuare numerosi bonifici per presunti problemi tecnici, costi di trasporto e altre motivazioni fittizie, arrivando a versare complessivamente 7.800 euro. Successivamente, un secondo soggetto, spacciandosi per responsabile del salone di vendita, ha richiesto ulteriori somme ottenendo anche codici OTP inviati dalla finanziaria, con il pretesto dell’attivazione di una garanzia.

Grazie all’intervento dell’ufficio antifrode, la vittima è riuscita a bloccare diverse richieste di finanziamento fraudolentemente aperte a suo nome.

Nei giorni successivi, non avendo più acconsentito a ulteriori richieste, la donna è stata anche offesa e insultata telefonicamente dai soggetti.

Le indagini effettuate degli agenti del Commissariato hanno poi permesso di risalire al responsabile, il quale utilizzando documenti di identità smarriti o sottratti per la compra vendita di altre autovetture, era riuscito a sottrarre il denaro alla vittima.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 54enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

L’indagato deve presumersi innocente fino a sentenza definitiva di condanna.

Comunicato stampa della Questura