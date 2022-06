“Sgommate” e prove di “guida sportiva” nel parcheggio del supermercato: sanzionato

Il 34enne al volante non ha interrotto le proprie evoluzioni neppure all’arrivo degli agenti della Volante del Commissariato di Spoleto

Deve aver pensato che – si legge in una nota stampa della Questura – l’ampio parcheggio di un supermercato di Spoleto fosse il luogo migliore per provare la sua nuova vettura sportiva.

E, per questo, un cittadino tedesco – classe 1986 – non ha esitato a dare sfogo alle sue velleità di pilota esercitandosi in manovre di accelerazione, decelerazione e testa coda del tutto non curante degli altri automobilisti presenti nel parcheggio.

Il 34enne non ha interrotto le proprie evoluzioni neppure all’arrivo degli agenti della Volante del Commissariato di Spoleto che, a seguito di richiesta di intervento da parte di personale dell’esercizio commerciale, sono immediatamente giunti sul posto.

Sorpreso -conclude la nota – mentre sgommava rumorosamente alternando velocità a brusche frenate, è stato compiutamente identificato e sanzionato ex art. 155 del Codice della Strada.