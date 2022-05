Sgarbi, Paglia, Banfi, Angela, onorano Gentile da Foligno a Medicus 2022

Di Mariolina Savino

Medicus:

Grande evento NUOVO in Umbria, sicuramente uno dei più significativi e importanti a livello umano e scientifico.

“Buona la prima” fatta in ottobre con una apertura di eccellenza tenuta da Monsignor Paglia, dal 19 al 21 maggio, ci sarà “la prima” vera dei tre giorni: Premio “Gentile Da Foligno”, l’antesignano urologo e Dottore in altre discipline, conosciuto nel mondo scientifico, per le sue grandi doti mediche primordiali.

Complimenti vivissimi all’ideatore Dr. Moreno Finamonti e all’Associazione da lui presieduta, a Caterina Lucangeli, che è in prima linea, una stacanovista senza sosta che ha contribuito con impegno, alla riuscita di un evento importante per regalare alla sua Foligno, una grandissima opportunità di essere al centro del mondo scientifico con “Il Premio Gentile da Foligno” Medicus prima edizione che si terrà il 19 • 20 • 21 maggio 2022

Tantissime adesioni, pervenute dal mondo scientifico e non solo, stanno facendo crescere l’evento in modo straordinario e questo grazie al lavoro certosino di un gruppo determinato a fare conoscere una Foligno diversa, una città che ha dato vita a grandi personaggi e avuto lustro da loro, che non possono e non devono essere dimenticati.

Si parlerà principalmente dei “vecchi” risorsa insostituibile del nostro tessuto sociale e del rapporto con i giovani, nonni e nipoti insomma in un crescendo di interscambi fondamentali e poesie dedicate dagli studenti del folignate alla terza età. Nella Sala Rossa di Palazzo Trinci e nel suo meraviglioso chiostro, nel corso dei tre giorni dell’evento “Medicus: premio Gentile da Foligno” è prevista la consegna dell’ambito premio a Piero Angela e Lino Banfi e Monsignor Paglia. L’iniziativa è promossa dall’ associazione Sophia-Umbria Marche e numerosi sponsor e amministrazioni che si sono accodate all’evento patrocinandole.