Settimio Crispini trascina l’MTB Spoleto alla Dolomiti Superbike

Sono stai sei gli atleti spoletini a partecipare al “lungo” di 123 km

Altra splendida prestazione sulle Dolomiti per l’MTB Spoleto. Nella 26ma edizione della Dolomiti Superbike, andata in scena sabato in Val Pusteria, sono stai sei gli atleti spoletini a partecipare al “lungo” di 123 km, in cui il cronometro ha dato ragione al fuoriclasse colombiano Leonardo Paez ed alla ternana Sara Mazzorana.

Trascinati da un grande Settimio Crispini (che ha chiuso in poco più di 7 ore) ed esalatati da un paesaggio mozzafiato in cui padroneggiano le Tre Cime di Lavaredo ed il Lago di Braies, l’applauso speciale va a Marco Buompadre, Fabrizio Cenci, Daniele Chiodetti e Thierry Lahuec che hanno messo in bacheca la medaglia del finisher. Una menzione particolare va a chi ha compiuto l’impresa, pur affrontando questa prova per la prima volta: ma anche a Paolo Zannoli che è stato rallentato da problemi tecnici e costretto al ritiro.