Settimana Santa a Spoleto: le celebrazioni presiedute dall’arcivescovo Renato Boccardo

L’Archidiocesi di Spoleto-Norcia, tramite ol proprio sito internet ufficiale, ha reso noto il calendario delle celebrazioni della Settimana Santa, presiedute dall’Arcivescovo mons. Renato Boccardo, nella Basilica Cattedrale. Si comincia domani, domenica 29 marzo con la Domenica delle Palme: alle ore 11.30 la benedizione delle palme in piazza Duomo e la Santa Messa all’interno della Cattedrale. Lunedì alle 10.00 l’Arcivescovo celelebrerà la Messa delle Palme nel Carcere di Maiano, martedì invece, sempre alle 10.00, è in programma la Messa nella cappella dell’Ospedale San Matteo degli Infermi. Mercoledì 1° aprile, alle 18.30, è in programma la Messa Crismale con la benedizione degli oli. Il Triduo Pasquale prenderà avvio giovedì 2 aprile con la Messa in Cœna Domini alle 18.30; venerdì 3 aprile, alla stessa ora, la Liturgia della Passione, seguita alle 21.00 dalla tradizionale Via Crucis cittadina lungo il percorso attorno alla Rocca fino al Duomo. Sabato 4 aprile, alle 22.00, si terrà la Veglia Pasquale, mentre domenica 5 aprile, alle 11.30, la Messa di Pasqua concluderà il programma.