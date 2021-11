Settimana nazionale Nati per Leggere, incontro a palazzo Mauri

‘Andiamo diritti alle storie! Inbook, albi illustrati ed altre meraviglie’. Martedì 16 novembre, ore 16.30

In occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere, in programma dal 13 al 21 novembre, la Biblioteca comunale “G. Carducci” di Spoleto organizza un incontro dal titolo “ANDIAMO DIRITTI ALLE STORIE! INBOOK, ALBI ILLUSTRATI ED ALTRE MERAVIGLIE” dedicato ai genitori, agli educatori e agli insegnanti che si terrà martedì 16 novembre alle ore 16.30 a palazzo Mauri.

Ai saluti istituzionali dell’assessore Danilo Chiodetti seguirà la lettura animata di inbook (libri insimboli) e la descrizione delle loro principali caratteristiche e delle modalità di lettura da parte della dott.ssa Roberta Palazzi, traduttrice inbook, psicologa, formata in CAA. La pediatra Elena Bordone parlerà inoltre dell’importanza della lettura nella crescita e nello sviluppo del bambino.

Verrà infine presentato il progetto del “Prestalibro: letture in comune” a cura delle educatrici degli asili nido comunali di Spoleto il Carillon e il Girotondo.

Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione chiamando il numero 0743 218801 o scrivendo all’email: biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it.