Settimana Internazionale della Danza 2024, il Gran Prix va a Francesco Giammattei

Si è concluso il Concorso Internazionale di Danza Città di Spoleto 2024. L’evento, patrocinato dal Comune, si è svolto al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti nell’ambito della Settimana Internazionale della Danza. Durante il concorso una giuria di esperti del settore ha esaminato circa 300 danzatori provenienti da tutto il mondo.

La tre giorni di selezioni è stata trasmessa in streaming con picchi di 72mila utenti collegati contemporaneamente dall’Italia e dall’estero. Tra gli eventi collaterali: una mostra dei vincitori delle edizioni passate, oggi primi ballerini nei teatri più importanti del mondo; la presentazione del libro La mia vita a passi di danza dell’etoile Giuseppe Picone; masterclass di classico e moderno e il Gran Gala che, come ogni anno, ha concluso la kermesse.

Ospiti del Gala di chiusura, il Consigliere per la danza del Ministro Sangiuliano, Maestro Mvula Sungani, che ha coreografato l’Etoile Emanuela Bianchini e il primo ballerino Damiano Grifoni. Su invito del Direttore Generale della kermesse, Paolo Boncompagni, e del Direttore Artistico, Irina Kashkova, hanno partecipato anche i danzatori del Corpo di Ballo Junior della Fondazione FORDANCE di Genova.

Il Gran Prix 2024 è tornato in Italia, dopo la vittoria della tedesca Lina Pengel nel 2023. Ad aggiudicarselo Francesco Giammattei.

In giuria:

Presidente di Giuria, etoile internazionale e principal guest nei più importanti teatri del mondo: Giuseppe Picone.

Al suo fianco: Direttore del Corpo di Ballo del Teatro Nazionale di Zagabria: Massimiliano Volpini

Direttore dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma: Annamaria Galeotti

Direttore del Corpo di Ballo del Teatro di Salisburgo: Reginaldo Oliveira

Direttore Artistico del Balletto del Teatro Musicale Nazionale di Sofia: Svetlin Ivelinov

Coreografo di valore internazionale, dall’Italia: Mauro de Candia

Presidente del Premio della Critica, giornalista e critico di danza per Tgcom24 mediaset, Direttore del giornaledelladanza.com: Sara Zuccari.

Di seguito tutti i premi assegnati

SEZIONE CLASSICA CATEGORIA PROMESSE GRUPPO A

3° CLASSIFICATO LI MEIYI

2° CLASSIFICATO PIVA CHIARA

1° CLASSIFICATO MALTSAVA VALERYIA

SEZIONE CLASSICA CATEGORIA JUNIORES GRUPPO A

3° CLASSIFICATO A PARI MERITO MENEGALDO GIULIA E DE FABRITIIS MARIA

2° CLASSIFICATO D’ANCONA VIRGINIA

SEZIONE CLASSICA CATEGORIA ALLIEVI GRUPPO B

3° CLASSIFICATO BAO XINYUE

2° CLASSIFICATO ZHU ZHUOYI

SEZIONE CLASSICA CATEGORIA JUNIORES GRUPPO B

2° CLASSIFICATO CINTELLI ELENA

SEZIONE PAS DE DEUX CATEGORIA ALLIEVI

1° PREMIO ROTUNDU RICCARDO – OCHUANE FATI alla quale è stato assegnato PREMIO CRITICA

SEZIONE PAS DE DEUX CATEGORIA JUNIORES

2° PREMIO MOTKOV DANILO – TRUEMPLER FLORENTINA

SEZIONE MODERNA CATEGORIA PROMESSE

3° PARI MERITO CHIUSANO FABRIZIO E MIRMINA MIA

2° PARI MERITO D’ANNA MARIKA E MALTSAVA VALERYIA

1° CLASSIFICATO PIVA CHIARA

SEZIONE MODERNA CATEGORIA ALLIEVI

3° CLASSIFICATO MIRMINA VIOLA

2° CLASSIFICATO DE RENZO FRANCESCO

1° CLASSIFICATO CASTELLINO YUEXUAN ALESSIO A CuI E’ STATO ASSEGNATO anche il PREMIO DELLA CRITICA

SEZIONE MODERNA CATEGORIA JUNIORES

3° PARI MERITO CIMA ELEONORA E SCHIAVI THOMAS

2° CLASSIFICATO ESPOSITO LA ROSSA GIULIA

1° CLASSIFICAT OGUARINO FRANCESCO

SEZIONE MODERNA CATEGORIA SENIORES

3° CLASSIFICATO PAPA ILARIA

2° CLASSIFICATO TENAGLIA ALICE

1° CLASSIFICATO MAROZZA GUIDO

SEZIONE COMPOSIZIONE COREOGRAFICA CATEGORIA FOLKLORE

3° CLASSIFICATO LIU YUHANG

2° CLASSIFICATO LI MEIYI

SEZIONE COMPOSIZIONE COREOGRAFICA CATEGORIA MODERNA CONTEMPORANEA

3° CLASSIFICATO BENEDETTI NICOLA

2° CLASSIFICATO DE ANGELIS MAROCCO ARIANNA

SEZIONE GRUPPI

3° CLASSIFICATO RICCARDI MIRKO

2° CLASSIFICATO GRUPPO NIBE

1° CLASSIFICATO EAD COMPANY

L’ORGANIZZAZIONE DONA AGLI ALLIEVI E ALLE PROMESSE IL LIBRO DI GIUSEPPE PICONE, La mia vita a passi di danza

IL giurato MAURO DE CANDIA INVITA A PRENDERE PARTE ALLA PRODUZIONE “GERSHWIN POSTCARDS” DA LUI CURATA ALL’INTERNO DEL 49ESIMO FESTIVAL INTERNAZIONALE “CANTIERI DI MONTEPULCIANO, CASTELLINO YUEXUAN ALESSIO, GUARINO FRANCESCO, CIMA ELEONORA, ESPOSITO LA ROSSA GIULIA E TENAGLIA ALICE

IL giurato MASSIMILIANO VOLPINI INVITA A PARTECIPARE GRATUITAMENTE AL CONCORSO DI ZAGABRIA – LO SLAVENKA PRIX COMPETITION CHE SI TERRA’ DAL 3 AL 5 LUGLIO PROSSIMO – ROTUNDU RICCARDO E OCUHANE FATI

Il giurato SVETLIN IVELINOV invita AL VARNA INTERNATIONAL BALLET FESTIVAL DAL 17 AL 23 OTTOBRE 2024: FRANCESCO GIAMMATTEI, NICOLA BENEDETTI, NICOLA MARINO, DE ANGELIS MAROCCO ARIANNA, CASTELLINO YUEXUAN ALESSIO. MALTSAVA VALERYIA, D’ANCONA VIRGINIA , MEIYI LI, DANILO MOTKOV E FLORENTINA TRUEMPLER , RICCARDO ROTUNDU E FATI OUCHANE

Il giurato ANNAMARIA GALEOTTI invita per una settimana all’ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA DI ROMA CASTELLINO YUEXUAN ALESSIO

La Fondazione FOR DANCE, Formazione, Danza, Spettacolo assegna cinque borse di studio per partecipare ad un Summer Workshop presso Villa Rosazza Genova a: LI MEIYI, CASTELLINO YUEXUAN ALESSIO, BAO XINYUE, ZHU ZHUOYI, LIU YUHANG.

IL GRAN PRIX Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto 2024 va A FRANCESCO GIAMMATTEI