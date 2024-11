Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Tre le iniziative in programma a Spoleto

Tre gli appuntamenti organizzati dal Comune di Spoleto in occasione della “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti”, in programma dal 16 al 24 novembre, iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti.

Giovedì 21 novembre, in concomitanza della Festa dell’Albero, nelle scuole primarie aderenti sono in programma una serie di incontri dedicati al compostaggio domestico per la concimazione di piante e giardini (agli alunni e alle alunne verrà consegnato il materiale informativo dedicato alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2024”.

Sempre giovedì 21 novembre, alle ore 14.30, verrà avviato nella sede dell’Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” il nuovo anno del progetto “La Mia Scuola Plastic Free” che interesserà anche la riduzione della produzione di rifiuti e di scarti alimentari della cucina dell’istituto superiore.

All’evento parteciperanno l’assessore alla Transizione Ecologica Agnese Protasi, il Direttore di Valle Umbra Servizi Marco Ranieri, esperti di educazione alla sostenibilità di ARPA Umbria – Servizio Sistemi Integrati di Comunicazione, Formazione e Qualità ed il Settore Ambiente del Comune di Spoleto.

Venerdì 22 novembre verrà invece presentato il progetto “Riciccami”, con una raccolta di mozziconi di sigarette da parte del gruppo Retake di Spoleto nel centro storico della città. Nello specifico verranno posizionati tre raccogli mozziconi in Piazza del Mercato.

“Abbiamo sempre più l’esigenza di promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente – sono state le parole dell’assessore Agnese Protasi – L’importanza di queste iniziative ci consente di portare un’azione di conoscenza e sensibilizzazione nelle scuole, tra gli studenti e le studentesse, come in città sulla riduzione dei rifiuti, il riutilizzo dei prodotti ed il riciclaggio dei materiali”.​