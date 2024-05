Settimana di studi e presentazioni per il Menotti Art Festival Spoleto a Bruxelles

Non poteva esserci un momento migliore per unire insieme arte, cultura, manifestazioni letterarie, premi, formazione e politiche di promozione dei territori: sullo sfondo il voto europeo di giugno al quale tutte le istituzioni europee tengono moltissimo. Il Prof Luca Filipponi presidente del Menotti art Festival Spoleto ed il prof Giuseppe Catapano Rettore della Accademia Auge hanno preso parte alla campagna dell’Unione Europea “Usa il Tuo Voto” o Meglio fai sentire la Tua voce ( in foto al Parlamento Europeo Altiero Spinelli di Bruxelles). Nella giornata di lunedì 6 maggio i vari presidenti di un gruppo di associazioni ed accademie hanno preso parte a presentazioni ed audizioni con Cesare Cilvini , presidente del Senato Accademico dell’Auge, Tania di Giorgio, direttore musicale del Menotti art festival Spoleto, Andrea Natale, Artista e curatore d’arte, Aksinja Xhoja musicista e professoressa, Nella giornata di martedì 7 il gruppo che si è accreditato come ” Gruppo di influenza ed attività di cooperazione internazionale” con a capo Filipponi e Catapano ha effettuato delle audizioni al comitato economico e sociale e al comitato delle Regioni per poi arrivare nel pomeriggio presso la sede della Regione Abruzzo a Bruxelles nella quale è stato presentato il progetto culturale ed una mostra d’arte internazionale. Erano presenti per la Regione Abruzzo Marcello Di Matteo e la stager Anna Borriello, la responsabile della Regione Umbria a Bruxelles Gabriella Ceccarelli con le stager della Regione Umbria Paola Brau e Rosa Maria Pirinu. Nella giornata di martedì 7 il gruppo che si è accreditato come ” Gruppo di influenza ed attività di cooperazione internazionale” con a capo Filipponi e Catapano ha effettuato delle audizioni al comitato economico e sociale e al comitato delle Regioni per poi arrivare nel pomeriggio presso la sede della Regione Abruzzo a Bruxelles nella quale è stato presentato il progetto culturale ed una mostra d’arte internazionale. Erano presenti per la Regione Abruzzo Marcello Di Matteo e la stager Anna Borriello, la responsabile della Regione Umbria a Bruxelles Gabriella Ceccarelli con le stager della Regione Umbria Paola Brau e Rosa Maria Pirinu.

Nel pomeriggio di martedì presso la sede dell’Abruzzo è stato effettuato un concerto a cura di Tania Di Giorgio ed è stata presentata la mostra di arti visive, lo Spoleto meeting art Bruxelles e lo speciale magazine Ge Bruxelles a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti.

La mostra in avenue louise 210 resterà aperta al pubblico fino al 30 novembre e vede la presenza di ben 11 artisti che rappresentano le regioni Italiane ed una Ospite Straniere l’artista boliviana Rita Elisa Landeau Orsini, già premio internazionale Spoleto Art Festival, Antonio Barbuto, fotografo residente in Veneto e partecipante allo Spoleto Meeting Art Speciale Biennale di Venezia 60a edizione, Paola Bradamante , artista astrattista di Bolzano presente con una personale e copertina del catalogo.

Ed ancora Mauro Capitani, toscano e firmatario del manifesto menotti art festival 2024, Simone Civale , mosaicista campano, Loredana Civitillo artista campana già premio Spoleto, Giulio Greco, artista di origine campana che opera tra la toscana e l’Umbria con un genere assolutamente originale , anzi direi unico.

Mario Lo coco, presenza consolidata al menotti art festival con le sue sculture in ceramica proveniente dalla Sicilia ,Andrea Natale, maestro d’arte e grande sperimentatore delle arti presente con nuove opere ispirate alle città simbolo, Michele Pinto grande rilevazione del menotti art festival 2023 presente con la sua arte cliptica, di origine pugliese, ma vive in lombardia. Marco Quarantini, una grande new entry del meeting art con grandi innovazioni e sperimentazioni con le sue opere porta il fascino della città “dotta” Bologna e la sua arte innovativa e colta. Ancora la prof Eugenia Serafini professoressa, poetessa e grande valore aggiunto di questa edizione, vive e lavora a Roma. Come special guest di questa edizione 2024 dello Spoleto Meeting art è presente il fotografo concettuale di Penne (Abruzzo) Renato Ventoso. Tra gli ospiti speciali che sono stati ricordati e citati per gli importanti risultati raggiunti : la scrittrice e poetessa Sabrina Morelli, candidata a Premio Strega, Francesco Terrone, premio Speciale In Costiera Amalfitana e special Guest al Premio Bancarella.

Soddisfatto il Prof Luca Filipponi:” Bruxelles è la città giusta per lanciare e promuovere nuovi progetti culturali internazionali ed anche per crea e sperimentare degli effetti che la comunicazione ha sugli stessi, ogni anno questo meeting che esiste dal 2014 ha maggiore consenso, ma questo anno nel 2024 lo abbiamo effettuato a ridosso dell festa dell’Europa del 9 maggio e quindi ha assunto un significato particolare e sicuramente maggiore enfasi”

Anche Catapano e Cilvini sono molto soddisfatti : ” affiancare e sostenere il menotti art festival funziona e quindi come accademia auge siamo molto soddisfatti di questa partnership di successo”.