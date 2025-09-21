Servizio pastorale in Carcere, Boccardo: «Nulla è perduto per chi si affida alla bontà del Signore»

“Perché […] ero carcerato e siete venuti a trovarmi”: questo passo del Vangelo di Matteo 25,35-44 è a fondamento del servizio pastorale che l’archidiocesi di Spoleto-Norcia offre all’intero della Casa di Reclusione di Spoleto e che si declina con la presenza della Cappellania (formata da padre Marco Antonio Maria Uras, ofm, cappellano e dai membri laici Elisabetta Giovannetti e Antonio Cuozzo) e di alcuni servizi della Caritas diocesana. Una presenza costante, discreta e silenziosa che ha come unico obiettivo quello di non far sentire dimenticati i carcerati. Come, infatti, ha affermato più volte l’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo andando in visita in Carcere: «Nulla è perduto per chi si affida alla bontà del Signore».

Accanto al servizio pastorale proprio del Cappellano (celebrazione dell’Eucaristia, confessioni e ascolto dei detenuti) le attività che la comunità ecclesiale svolge all’interno del Carcere, coordinandosi con i vertici dell’Istituto penitenziario, sono: