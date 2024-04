Servizio Civile Universale. Pubblicate le graduatorie provvisorie

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti del Servizio Civile Universale che saranno attivati dal Comune di Spoleto a partire da martedì 28 maggio 2024 nelle aree educazione, cultura, protezione civile ed ambiente.

Le graduatorie di ogni Ente di accoglienza sono consultabili in ordine alfabetico suddivise per regione nel sito Scanci.it – Il Servizio Civile dei Comuni (https://shorturl.at/dFTZ9).

I candidati potranno inoltre consultare l’esito della selezione attraverso il numero identificativo della propria domanda di partecipazione (rinvenibile in alto a sinistra), denominato “Riferimento domanda”.

I volontari saranno impiegati nello specifico per i progetti di seguito riportati:

§ “Servizio civile per la promozione delle bellezze dei comuni dell’Umbria” n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO per la sede di servizio Ufficio IAT Largo Ferrer, 6;

§ “Leggere, che piacere: un anno nelle biblioteche della provincia di Perugia” per n. 2 volontari e n. 1 volontario GMO per la sede di servizio Biblioteca comunale G. Carducci Via Brignone, 14;

§ “Tra passato e presente: musei e cultura nei comuni umbri” n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO per la sede di servizio Palazzo Collicola;

§ “La sicurezza al centro: protezione civile nei comuni di Lazio, Umbria e Toscana” n. 1 volontario o e n. 1 volontario GMO per la sede di servizio Protezione Civile Via dei Tessili;

§ “Volontari per la tutela dell’ambiente e del territorio nei comuni di Lazio, Umbria e Marche” n. 2 volontari e n. 1 volontario GMO per la sede di servizio Piazza della Genga, 4.