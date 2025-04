Servizio Civile Universale, pubblicate le graduatorie provvisorie

Pubblicate sul sito www.scanci.it e nel sito istituzionale del Comune di Spoleto https://shorturl.at/ywCPQ le graduatorie provvisorie, soggette a verifica da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, delle selezioni relative al bando di Servizio Civile Universale.

In attuazione di quanto stabilito dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, la pubblicazione avviene rispettando il principio della minimizzazione dei dati e pertanto i candidati potranno consultare l’esito della selezione attraverso il numero identificativo della propria domanda di partecipazione (“Riferimento domanda” in alto a sinistra) o con il proprio codice fiscale.

L’esito indicato nelle graduatorie può essere: “idoneo selezionato” ad indicare chi prenderà servizio nella sede in cui ha presentato la domanda; “idoneo non selezionato” ad indicare chi, per mancanza di posti, rimarrà in graduatoria con possibilità di subentrare anche in altri progetti e altre sedi; “non idoneo” allo svolgimento del progetto scelto, ossia che al colloquio non ha raggiunto il punteggio minimo previsto dal sistema di selezione (36 punti); “assente/rinuncia” ad indicare chi non ha effettuato o concluso la procedura selettiva o chi ha manifestato l’intenzione di non proseguire con il progetto ed “escluso” ossia che non possiede i requisiti di partecipazione previsti dal bando (art.2 del bando).

La data di avvio dei volontari è prevista per il 28 maggio 2025 e sarà comunicata ai candidati “idonei selezionati” via e-mail almeno una settimana prima dell’avvio da parte di ANCI.

Si chiede ai volontari di inviare una mail di accettazione del posto assegnato all’indirizzo chiara.valecchi@comune.spoleto.pg.it e comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia allo stesso indirizzo e a info@scanci.it.