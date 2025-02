Servizio Civile Universale. Prorogato il termine al 27 febbraio

Prorogato il termine per le domande di partecipazione al Servizio Civile Universale. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità on line attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 27 febbraio 2025 (oltre tale termine il sistema non ne consentirà la presentazione).

I 23 giovani operatori saranno impiegati nella sede comunale centrale, all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT), nella Biblioteca comunale “Giosuè Carducci”, al Museo Carandente, nella sede della Protezione Civile, all’Ufficio Ambiente, nei nidi comunali, nella sede di San Carlo, allo Sportello del Cittadino e al Digipass.

Per ogni chiarimento è possibile contattare il Digipass Spoleto chiamando il numero 335.1000221 o scrivendo all’indirizzo digipass.spoleto@comune.spoleto.pg.it (referente Matteo Mancini), o per informazioni di carattere generale, la dott.ssa Chiara Valecchi (Dipartimento n. 5 – Settore Tutela minori, famiglia, giovani, pari opportunità) al numero 0743.218736 o all’indirizzo chiara.valecchi@comune.spoleto.pg.it .

Nello specifico i titoli dei progetti, sedi con codice e n. volontari:

“Custodire la memoria: Musei e cultura nei Comuni umbri”

n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO (Giovani con Minori Opportunità che sono in possesso di certificazione di disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 – articolo 3, comma 1) al Museo Carandente in piazza Collicola (codice sede 200394);

“Volontari per la promozione delle bellezze dei Comuni umbri”

n. 1 volontario all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) a Largo Ferrer n. 6/7 (codice sede 200380);

n. 1 volontario a Palazzo Mauri, sede della Biblioteca comunale c/o ufficio marketing in Via Brignone, 14 (codice sede 200404);

“Respiriamo cultura: volontari nelle biblioteche della provincia di Perugia”

n. 1 volontario nella sede centrale di piazza del Comune, 1, (codice sede 200402);

n. 3 volontari e n. 2 volontari GMO a Palazzo Mauri, sede della Biblioteca comunale in via Brignone, 14 (codice sede 200404);

“Prevenire e sensibilizzare: volontari per la sicurezza dei cittadini del Centro Italia”

n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO nella sede della Protezione Civile in via dei Tessili (codice sede 200403)

“Stai con me. Volontari nei servizi assistenziali dei Comuni dell’Umbria”

n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO nella sede comunale di San Carlo, 1 (codice sede 200399)​;

“Volontari nei servizi aggregativi ed animativi dei Comuni umbri”

n. 1 volontario presso l’asilo nido di viale Martiri della Resistenza snc (codice sede 200373);

n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO nella sede comunale di San Carlo, 1 (codice sede 200399);

n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO presso il Digipass in via Busetti, 28 (codice sede 200370);

n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO allo sportello del Cittadino in via Busetti, 28 (codice sede 226855).

“Rispettiamo l’ambiente: volontari per la tutela ambientale e del territorio nei Comuni di Lazio, Marche e Umbria”