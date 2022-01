Servizio Civile Universale: il Comune di Spoleto cerca 15 volontari

Le domande entro le ore 14 del 26 gennaio 2022

Ci sono ancora due settimane di tempo per presentare la domanda di partecipazione per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (https://bit.ly/3E0jfk3) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

ll Comune di Spoleto cerca 15 volontari nelle aree educazione, protezione civile e cultura da impiegare alla Biblioteca comunale “Giosuè Carducci” (3 volontari), Museo Carandente (2), Sportello del Cittadino (2), Informagiovani/Digipass (2), Asilo nido Il Carillon (1), ufficio Ambiente (1), ufficio IAT (1), ufficio Sport (1) e Protezione civile (2).

Le domande di partecipazione (è possibile presentarne una sola per un unico progetto ed un’unica sede) devono essere presentate entro le ore 14.00 del 26 gennaio 2022 (scaduto il termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande).

Tre i requisiti per presentare la domanda di partecipazione: avere la cittadinanza italiana, o di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo o ad una pena della reclusione, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, o per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio (maggiori dettagli sono disponibili nel bando https://bit.ly/3F5r8WS).

Per richiedere supporto nella compilazione delle domande si può richiedere un appuntamento al Centro Servizi Informagiovani/Digipass (via Busetti, 28) chiamando il numero 0743 218152 o scrivendo all’indirizzo digipass.spoleto@comune.spoleto.pg.it.

Per maggiori informazioni si può chiamare l’Ufficio ANCI Servizio Civile dei Comuni, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai numeri 02.72629644 – 662 – 646 – 633 o scrivere all’indirizzo info@gestioneserviziocivile.it.

Maggiori info si possono richiedere anche scrivendo alla Direzione Servizi alla Persona del Comune di Spoleto, all’attenzione della dott.ssa Chiara Valecchi all’indirizzo chiara.valecchi@comune.spoleto.pg.it.