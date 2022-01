Servizio Civile Universale, disponibili 60 posti presso le associazioni di ANPAS UMBRIA

A Spoleto la domanda può essere presentata presso le sedi di Croce Verde o Stella d’Italia. Tutte le informazioni utili

È stato pubblicato il nuovo Bando di Servizio Civile Universale e ci sono 60 posti disponibili presso le Associazioni di Anpas Umbria, sul progetto del settore assistenza: Gimo in Umbria, Giovani Motivati.

La domanda scade il 26 gennaio 2022 alle ore 14.00.

Il Servizio Civile Universale è una grande opportunità alla quale possono partecipare giovani che abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 28 anni (28 anni e 364 giorni).

La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 444,30 euro per un impegno settimanale di circa 25 ore (1.145 ore annuali).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito http://www.anpas.org/bando-scn.html.

La presentazione domande potrà essere effettuata nella piattaforma online: https://domandaonline.serviziocivile.it tramite SPID o credenziali certificate scegliendo una delle 8 sedi della Regione:

– Bastia: CROCE BIANCA BASTIA – Piazza Moncada, 1 – 075/1592217 3271592217

– Città di Castello: CROCE BIANCA TIFERNATE CITTÀ DI CASTELLO Via Luigi Angelini, 18 – 0758520049 – 3209449444

– Corciano: O.V.U.S. CORCIANO Loc. San Mariano – Via Settembrini, 6/c – 075/6979670 – 3701316569

– Gubbio: GUBBIO SOCCORSO Via delle Macchie, snc – 075/9277779

– Foligno: CROCE BIANCA FOLIGNO Via Campo Senago, 2 – 0742/320032

– Spoleto: ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA STELLA D’ITALIA SPOLETO Via Antonio Gullotti, 49 – 074349834

– Spoleto: CROCE VERDE SPOLETO Via Monte Aspra, 6 – 0743/260720 – 3270994263

– Terni: AMBULAIFE Via Bardesca, 4 – 0744/59241

Tutte le Pubbliche Assistenze Anpas Umbria sopra indicate sono a disposizione per aiutare i candidati nella presentazione della domanda presso le loro sedi.

“Al termine del progetto sarà rilasciato ai volontari del Servizio Civile un attestato di partecipazione che riconosce le professionalità e le competenze acquisite durante l’anno di servizio. Tali conoscenze e professionalità sono collegate anche al corso di formazione specifica, a quello di formazione generale, ed alla certificazione BLSD.

Ricordiamo inoltre che l’anno di servizio civile, oltre ad essere formativo sul lato umano e professionale, è anche spendibile nei concorsi pubblici, valutato come un anno di servizio prestato presso una pubblica amministrazione”.

Possono presentare la domanda tutti i cittadini dell’Unione Europea ed i cittadini extra UE, regolarmente soggiornanti. 15 posti sono riservati ai giovani in possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore.