Servizi sociosanitari al capolinea, l’allarme del Partito Democratico

Servizi sociosanitari al capolinea: la Regione Umbria tramite il Direttore Generale della Usl2 annuncia ai sindaci che tempo un anno, dovranno cavarsela da soli. Le convenzioni in atto che prevedono una compartecipazione ai costi per tali servizi, diventeranno carta straccia. È questo il pacco dono di Natale che Tesei e Coletto hanno confezionato per anziani non autosufficienti, disabili, malati psichici e tutte le categorie più fragili e bisognose. Proprio quello che ci voleva in un momento difficilissimo e che già si annuncia in netto peggioramento per il prossimo anno. Si taglia sullo stato sociale quando i Comuni faticano a garantire i servizi essenziali.

Si fanno aumentare le disuguaglianze, aumentando la forbice tra chi può e chi no. Si va a infierire sugli ultimi in maniera brutale con motivazioni imbarazzanti: la Usl ha troppe attività da sostenere. Il Partito Democratico di Spoleto nel denunciare una decisione assurda e inqualificabile, metterà in atto tutte le iniziative, anche eclatanti, per mantenere l’alta qualità dei servizi sociosanitari del nostro territorio.