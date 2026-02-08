Serie C,un perugino espugna il Riviera delle Palme: Tozzuolo firma il colpo esterno del Perugia

  • Redazione
  • Febbraio 8, 2026
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 94

    • Il Perugia espugna il Riviera delle Palme grazie a un gol tutto umbro: è il perugino Tozzuolo a decidere Sambenedettese–Perugia 0-1, siglando al 28’ del primo tempo la rete che vale la seconda vittoria esterna dei biancorossi in questo campionato di Serie C.

    Prestazione solida e concreta della squadra di Tedesco, capace di controllare la gara e di reggere anche nei momenti di pressione dei padroni di casa, guidati dagli ex grifoni Eusepi e Parigini. Bene l’impatto di tutti i nuovi acquisti del Perugia, che hanno dato equilibrio e intensità alla manovra.

    Nota positiva anche per Valerio Verre, entrato nella ripresa: per lui si tratta del terzo esordio con la maglia del Perugia, accolto dagli applausi dei 500 tifosi umbri presenti. Positiva anche la prova di Gemello, decisivo almeno in due occasioni in avvio e chiusura di gara . Il Grifo continua a crescere e porta a casa tre punti fondamentali, lontano dal Curi, nella corsa salvezza. 

    Giovedì sera, il Perugia giocherà ancora in trasferta contro la Pianese.

    SAMBENEDETTESE – PERUGIA 0-1

    RETE: 28′ pt Tozzuolo

    SAMBENEDETTESE: 1 Orsini, 4 Zini (1′ st 11 Parigini), 7 Marranzino, 8 Bongelli (12′ st 6 Lulli), 9 Eusepi (25′ st 70 Martins), 17 Pezzola, 18 Candellori (41′ st 14 Tosi), 21 Dalmazzi, 27 Stoppa (25′ st 82 Lonardo), 80 Piccoli, 98 Lepri. All.: D’Alessio. A disp.: 22 Cultraro, 34 Ponzanetti, 5 Chelli, 15 Zoboletti, 24 Alfieri, 32 Chiatante, 37 Toure.

    PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella, 9 Montevago, 10 Canotto (18′ st 23 Lisi), 11 Bacchin (18′ st 98 Bolsius), 15 Dell’Orco, 20 Tumbarello, 21 Ladinetti (30′ st 32 Megelaitis), 28 Riccardi, 31 Tozzuolo, 77 Manzari (18′ st 24 Verre). All.: Tedesco. A disp.: 12 Moro, 22 Vinti, 4 Joselito, 13 Stramaccioni, 16 Bartolomei, 17 Terrnava, 71 Rondolini, 90 Nepi.

    ARBITRO: Madonia Sez. Palermo
    ASSISTENTI: Rastelli Sez. Ostia Lido e Jorgji Sez. Albano Laziale.
    IV UFFICIALE: Guitaldi di Rimini.
    OPERATORE FVS: Lombardi di Chiati

    NOTE: spettatori 5.901, di cui 500 provenienti dall’Umbria.

    AMMONITI: Tozzuolo, Verre.

    Share

    Articolo precedente

    Serie C, doppietta di Pettinari, la Ternana esce indenne da Pontedera

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla