Serie C,un perugino espugna il Riviera delle Palme: Tozzuolo firma il colpo esterno del Perugia

Il Perugia espugna il Riviera delle Palme grazie a un gol tutto umbro: è il perugino Tozzuolo a decidere Sambenedettese–Perugia 0-1, siglando al 28’ del primo tempo la rete che vale la seconda vittoria esterna dei biancorossi in questo campionato di Serie C.

Prestazione solida e concreta della squadra di Tedesco, capace di controllare la gara e di reggere anche nei momenti di pressione dei padroni di casa, guidati dagli ex grifoni Eusepi e Parigini. Bene l’impatto di tutti i nuovi acquisti del Perugia, che hanno dato equilibrio e intensità alla manovra.

Nota positiva anche per Valerio Verre, entrato nella ripresa: per lui si tratta del terzo esordio con la maglia del Perugia, accolto dagli applausi dei 500 tifosi umbri presenti. Positiva anche la prova di Gemello, decisivo almeno in due occasioni in avvio e chiusura di gara . Il Grifo continua a crescere e porta a casa tre punti fondamentali, lontano dal Curi, nella corsa salvezza.

Giovedì sera, il Perugia giocherà ancora in trasferta contro la Pianese.

SAMBENEDETTESE – PERUGIA 0-1

RETE: 28′ pt Tozzuolo

SAMBENEDETTESE: 1 Orsini, 4 Zini (1′ st 11 Parigini), 7 Marranzino, 8 Bongelli (12′ st 6 Lulli), 9 Eusepi (25′ st 70 Martins), 17 Pezzola, 18 Candellori (41′ st 14 Tosi), 21 Dalmazzi, 27 Stoppa (25′ st 82 Lonardo), 80 Piccoli, 98 Lepri. All.: D’Alessio. A disp.: 22 Cultraro, 34 Ponzanetti, 5 Chelli, 15 Zoboletti, 24 Alfieri, 32 Chiatante, 37 Toure.

PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella, 9 Montevago, 10 Canotto (18′ st 23 Lisi), 11 Bacchin (18′ st 98 Bolsius), 15 Dell’Orco, 20 Tumbarello, 21 Ladinetti (30′ st 32 Megelaitis), 28 Riccardi, 31 Tozzuolo, 77 Manzari (18′ st 24 Verre). All.: Tedesco. A disp.: 12 Moro, 22 Vinti, 4 Joselito, 13 Stramaccioni, 16 Bartolomei, 17 Terrnava, 71 Rondolini, 90 Nepi.

ARBITRO: Madonia Sez. Palermo

ASSISTENTI: Rastelli Sez. Ostia Lido e Jorgji Sez. Albano Laziale.

IV UFFICIALE: Guitaldi di Rimini.

OPERATORE FVS: Lombardi di Chiati

NOTE: spettatori 5.901, di cui 500 provenienti dall’Umbria.

AMMONITI: Tozzuolo, Verre.