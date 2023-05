Serie C2, Virtus Gualdo-Ducato Futsal 2-1

Sconfitta indolore; sfuma il sogno della under 15

Con già in tasca la promozione, perde a Gualdo la prima squadra della Ducato Futsal nel suo ultimo impegno ustagionale. 2-1 per una Virtus motivatissima ed a caccia di un posto al sole in vista della finale play off contro il Real Cannara. Per la squadra di De Moraes a segno Cocco (foto) , confermatosi bomber di stagione con le sue 24 marcature. Nel prossimo fine settimana ancora un partita di campionato, ma la Ducato dovrà rispettare il proprio turno di riposo: per Rosi e compagni il rompete le righe è ufficiale.

Decisamente più dispiacere per la sconfitta della under 15 contro la Virtus Sangiustino. I ragazzi, seguiti in panchina da un De Moraes (che ha fatto gli straordinari pur di raggiungere il Capitini direttamente da Gualdo) hanno giocato un’ottima partita contro gli altotiberini, che però hanno fatto valere le loro qualità portando a casa un meritato 5-2 che ha significato titolo regionale e qualificazione per la fase nazionale che prenderà avvio mercoledì. Per i giovanissimi spoletini l’onore delle armi e la consapevolezza di avere davanti un futuro radioso, se non altro perché in campo c’erano praticamente tutti ragazzi un anno più piccoli rispetto agli avversari e che potranno dire la loro, in modo ancor più consistente, nella prossima stagione, grazie all’esperienza maturata.

Per il mondo Ducato Futsal venerdì sarà il fine stagione con un’amichevole tra la prima squadra ed i ragazzi del Calcio integrato.