Serie C2, Torgiano-Ducato Futsal 1-3

Una Ducato Spoleto solida espugna Torgiano

Ci voleva una buona Ducato Futsal per prendersi i tre punti da Torgiano. E così è stato. I padroni di casa mettono in campo una prestazione ben diversa rispetto ai precedenti di Coppa e Campionato disputati al PalaRota e si confermano osso duro tra le mura amiche. Il lavoro di Ciambottini si vede e i torgianesi se la giocano a viso aperto, andando anche a pressare gli spoletini. Alla prima occasione passa la Ducato, con Cocco bravo a finalizzare uno schema d’angolo organizzato dai ragazzi di De Moraes. Il match resta equilibrato ed a scuoterlo ci pensa Vasilache con un gran destro al volo che fulmina il portiere avversario sul secondo palo.

Nella ripresa la Ducato cerca di gestire il match e di respingere gli attacchi dei padroni di casa. Nonostante le occasioni in capo alle due compagini, anche per merito dei due portieri il risultato resta fermo sullo 0-2 fino a metà del tempo, quando Trapasso riesce a concludere in rete un bel contropiede della Ducato. Nelle ultime fasi Torgiano prova anche con il portiere di movimento e arriva l’1-3 grazie ad Andaloussi che finalizza un ribaltamento di fronte dei padroni di casa.

Tre punti pesanti per la Ducato, anche in virtù dalla sorprendente sconfitta dell’altra capolista Gualdo nell’anticipo in casa dell’Academy Foligno. Ora una settimana di sosta e poi, il 5 marzo, al PalaRota, arriverà proprio l’Academy.

Torgiano: Tifi, Tosti, Ciambottini, Checcarelli, Binucci, Vittori, Ricciarelli, Tini, Ricciarelli F., Pascolini, Andaloussi, Scatolini. All. Ciambottini

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Bonanno, Vasilache, Cocco, Garofalo, De Moraes, Trapasso, Oranelli, Rosi, Cannarozzo, Giusti, Bonelli. All. De Moraes

Arbitro: Panico di Foligno

Primo tempo (0-2): 4’Cocco 16’Vasilache

Secondo tempo (1-3): 14’Trapasso 26’Andaloussi