Serie C2, Real Cannara-Ducato Futsal 0-3

Trapasso e doppio Vasilache: la capolista se ne va

Real Cannara: Mercuri, Pettinelli, Sikri, Aouad, Lahmidi, Brunozzi, Oubakrim, Morici, Iljazi, Rhoulami, Bartolini, Antonelli, Nicoziani. All. Cardia

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Bonanno, Belli, Laudini, Trapasso, Vasilache,

Cocco, Garofalo, De Moraes, Ragni, Oranelli, Rosi, Giusti, Bonelli. All. De Moraes

Arbitro: Marchetta di Perugia

Primo tempo (0-2): 10’Vasilache 30’Trapasso

Secondo tempo (0-3): 28’Vasilache

Note: al 4’ s.t. Bonelli respinge un rigore di Pettinelli

Ottimo risultato della Ducato Futsal che, a sei settimane esatte dal 2-7 incassato in Coppa Italia che la escluse dalla competizione, va a prendersi i tre punti al Casone, con una prestazione di carattere, ma anche di testa. Gli spoletini sfruttano al meglio anche la stanchezza della squadra locale che, solo quarantotto ore fa, si era giocata una durissima semifinale di Coppa contro il Rivo Subasio; ma quello che è stato decisivo è stato l’approccio alla gara più umile e consapevole dei ragazzi di De Moraes, protagonisti di una grande prestazione di squadra e sacrificio in quella fase difensiva che era sembrata mancare nel match di ottobre in cui avevano brillato le individualità di Cardia.

Ducato che schiera in porta Bonelli, visto il risentimento muscolare che obbliga Stramaccioni a rimanere in panchina; e che, come detto, difende in modo ordinato e compatto, riuscendo, in questo modo ad organizzare gli aiuti necessari contro i funamboli del Real Cannara; De Moraes può attingere a piene mani dalla panchina, con i ragazzi scesi in campo (su tutti Oranelli) che sanno dare l’apporto giusto sia in termini qualitativi che quantitativi. Sugli scudi Vasilache che realizza la rete che sblocca l’incontro con una splendida azione personale che gli permette di saltare anche Mercuri prima di depositare in porta. Sul finale del primo tempo, la Ducato riesce anche a trovare il raddoppio, grazie a Trapasso che si presenta a tu per tu con Mercuri e lo batte, dopo una ripartenza successiva ad una grande occasione per la squadra di casa.

Nella ripresa pronti via e il Real Cannara può riaprire il match, ma il rigore concesso per un fallo di Bonelli, viene ben respinto proprio dal portiere lucano a Pettinelli. Il match continua sulla falsariga della prima frazione, con il Cannara in attacco e Ducato sulla difensiva e pronta a ripartire. C’è il tempo per la doppietta personale di Vasilache che trova la porta sguarnita da posizione molto defilata dopo un’uscita fuori area di Mercuri.

Sono cinque le vittorie della squadra spoletina che resta, quindi, in vetta alla classifica, in attesa dell’ultimo impegno prima della pausa invernale: il match casalingo contro il Nocera Umbra che dovrebbe essere anticipato a mercoledì 14 al PalaRota, vista la già nota indisponibilità dell’impianto di piazza d’Armi per il sabato successivo.