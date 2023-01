Serie C2, Oratorio Don Bosco-Ducato Futsal 5-5

Un pari prezioso a Gubbio; ma sprecati quattro gol di vantaggio!

Ad inizio stagione, ma anche dopo otto vittorie consecutive, un pari nella insidiosa trasferta di Gubbio era un risultato assolutamente da non disprezzare. Il modo in cui questo risultato è arrivato lascia, tuttavia, l’amaro in bocca, al termine di un match che, almeno nel punteggio, la Ducato Futsal aveva tenuto sotto controllo per tre quarti del match, tenendo a freno la buona verve dei padroni di casa, grazie anche alla buona prestazione di Bonelli, schierato per l’occasione in porta per l’intero incontro. Nel primo tempo le due compagini si danno battaglia sul piccolo campo di San Marco, ma sono i portieri a tenere a freno un tabellino sbloccato solo dalla zampata di Bonanno (foto in evidenza) . Nella ripresa avvio fulmineo degli spoletini che si portano subito sul 2-0, grazie a capitan Rosi. Il match sembra in ghiaccio quando una doppietta di Cocco (foto sotto) porta i ragazzi di De Moraes sul 4-0 a metà della ripresa. C’è, però, da fare i conti con l’orgoglio dell’Oratorio Don Bosco, con le difficoltà di gestione che una squadra “giovane” come la Ducato può ancora avere e con il tabellino dei falli che raggiunge il bonus a cinque minuti dalla fine. La rimonta degli eugubini sembra fermarsi sul 3-4, quando ancora Rosi si fa valere per il 5-3 a solo due minuti alla fine. Ma, come dicevamo, sono i falli a diventare il fattore decisivo: la signora Colopi assegna due tiri liberi (di cui uno molto contestato dalla Ducato) che il bomber Pierotti insacca e che inchiodano il tabellone su un incredibile 5-5 finale.

Sabato prossimo al PalaRota il big match contro la Virtus Gualdo seconda in classifica e che chiuderà il girone di andata degli spoletini (che osserveranno il loro turno di riposo all’ultima giornata).

Oratorio Don Bosco CSI Gubbio: Beltrami, Passeri, Gambini, Rossi, Pettinari, Merli, Pierotti, Montanari, Cecchetti, Farneti, Fumaria, Leombruni, Palazzari. All. Pierini



Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Bonanno, Belli, Coccia, Vasilache, Cocco, Garofalo, De Moraes, Ragni, Oranelli, Rosi, Giusti, Bonelli. All. De Moraes



Arbitro: Colopi di Perugia

Primo tempo (0-1): 16’Bonanno

Secondo tempo (5-5): 1’Rosi 9′, 14′ Cocco 14’Rosi 17’Pierotti 19′, 23’Fumaria 28’Rosi 30′(tl), 32′ (tl) Pierotti