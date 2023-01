Serie C2, Ducato Futsal-Rivo Subasio 4-0

E sono otto. Piegata anche la Rivo-Subasio

Ottima prova di maturità per la Ducato Futsal che centra l’ottava vittoria consecutiva in campionato. In un contesto non semplice per la difficoltà di dover fare a meno di un perno come Danilo Trapasso e con un avversario voglioso di mettersi in mostra (per dimostrare che non è questa la classifica che vale e con in panchina il nuovo mister Pellicani, chiamato a rilevare Pagnottini) i ragazzi di De Moraes sfoderano una prestazione molto solida, riuscendo a tenere inviolata la porta, grazie ad una grande concentrazione che ha permesso loro di disinnescare le notevoli bocche da fuoco avversarie. In un match concluso senza reti subite, importante è stata anche la prestazione di Marco Stramaccioni, che ha difeso la porta spoletina per l’intero incontro.

Primo tempo chiuso sul 2-0, grazie a Rosi ben servito da Vasilache ed al raddoppio dello stesso Vasilache, che approfitta di un lancio di Stramaccioni, sporcato dalla difesa ospite.

Nella ripresa assalto del Rivo Subasio, ma Ducato che resiste, creando i presupposti per allungare, ma sprecando sotto porta. Al 20’ gli ospiti commettono il sesto fallo, ma Cocco spara fuori il tiro libero. Il 3-0 arriva comunque grazie a Vasilache, che beneficia di uno splendido recupero proprio di De Moraes. Dopo un altro tiro libero di Rosi, neutralizzato da Iachettini, c’è tempo per il 4-0 siglato dal giovane Giusti, alla prima meritata marcatura in campionato, dopo tanti pali e traverse a mettersi di mezzo a questa soddisfazione personale sino ad ora.

Venerdì sera anticipo durissimo in casa dell’Oratorio Don Bosco a Gubbio.

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Bonanno, Belli, Coccia, Vasilache, Cocco, Garofalo, De Moraes, Ragni, Oranelli, Rosi, Cannarozzo, Giusti, Bonelli. All. De Moraes



Rivo Subasio: Iachettini, Girolami, Cimarelli, Becchetti, Rondoni, Mariotti, Caldarelli, Tabai, Longo, Sonigna, Menchini, Belia,



Arbitro: Andreani di Foligno



Primo tempo (2-0): Rosi, Vasilache

Secondo tempo (4-0): Vasilache, Giusti