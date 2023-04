Serie C2, Ducato Futsal-Real Foligno 6-2

La Ducato Futsal piega il Real Foligno e vola in classifica

Fa il suo la Ducato Spoleto nel match del PalaRota contro la Real Foligno: si porta a casa i tre punti in un match giocato a fiammate dai ragazzi di De Moraes e vede aumentare il suo vantaggio in classifica per il pareggio imposto dal Torgiano al Real Cannara e per la sconfitta interna inflitta dal Rivo Subasio alla Virtus Gualdo; adesso sono cinque e sei i punti di vantaggio degli spoletini che dovranno però affrontare due trasferte pericolosissime: non solo quella di Gualdo all’ultimo impegno della regular season, ma anche quella in casa del Rivo Subasio sabato prossimo, con gli avversari rientrati prepotentemente in corsa per i playoff, grazie al risultato odierno.

Nel match contro un arcigno Real, Rosi e compagni iniziano non benissimo, pur dovendo registrare un Cocco in grande spolvero che si deve arrendere ad un paio di interventi di Menichelli (assolutamente il migliore dei suoi) e ad un tiro che fa la barba al palo. Dall’altra parte si mette in luce anche Bonelli (in campo a posto di Stramaccioni), che sventa un velenoso contropiede del Real. Per sbloccare il tabellone del PalaRota ci vuole il guizzo da fuoriclasse di De Moraes, che beffa Menichelli con un bel colpo sotto di sinistro da posizione defilata. Foligno reagisce, ma Bonelli è bravo a sbrogliare un paio di situazioni sotto porta. Il raddoppio della Ducato è un grande ribaltamento di fronte di Trapasso che fulmina Menichelli con una rasoiata dal bordo destro dell’area. Passa un attimo e Spoleto si trova 3-0: grazie ad un preciso rilancio con le mani di Bonelli che trova Cocco in area avversaria pronto a mettere in rete. La Ducato sembra poter dilagare, ma è frenata dai cinque falli commessi e da Menichelli che sventa di piede una gran conclusione di Rosi e mezza altezza sul primo palo.

Nella ripresa, dopo un avvio al piccolo trotto, ancora protagonisti i portieri prima del 10’ a sbarrare la strada agli attaccanti avversari. Una ripartenza, partita da un’azione vivacemente contestata dal Real, vale il 4-0 siglato da Vasilache. Il Foligno non ci sta a finirla così e prova a riaprire il match anche con qualche timida avanzata di Menichelli come uomo in più in attacco. Una bella azione di Dagdagui porta alla rete di Metushi. Menichelli continua a tenere in piedi la baracca e ancora Metushi, mentre l’arbitro assegna tre minuti di extratime, insacca il 4-2. Proprio nei minuti di recupero, però, si riaccende la Ducato che trova ben due reti, con protagonista Cocco: nella prima il bomber spoletino finalizza un assist di Vasilache; nella seconda mette Trapasso a tu per tu con Menichelli per il 6-2 finale, realizzato con un pregevole tocco sotto in diagonale.

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Belli, Bonanno, Trapasso, Vasilache, Cocco, Garofalo, De Moraes, Ragni, Oranelli, Giusti, Bonelli. All. De Moraes

Real Foligno: Menichelli, Buono, Bigi, Metushi, Dagdagui, Gherhi, Lucidi, Sorbelli, Spada, Proietti, Ricciardi, Scoccia. All. Caso

Arbitro: Muzi di Terni

Primo tempo (3-0): 13’De Moraes 22’Trapasso 23’Cocco

Secondo tempo (6-2): 14’Vasilache 20’ e 30’Metushi 31’Cocco 33’Trapasso